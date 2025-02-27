Киностудия «Казахфильм» выступила с заявлением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная киностудия «Казахфильм» имени Ш.Айманова дала разъяснения касательно поста режиссера Ержана Тулеутаева, сообщает Kazpravda.kz

Киностудия прокомментировала ситуацию вокруг командировки съемочной группы фильма «Авель» на европейский кинофестиваль.

«Ввиду небольшого бюджета на продвижение фильмов, «Казахфильм» применяет практику сотрудничества с частными кинокомпаниями. По данному фильму нашим партнером является ТОО «Tanaris», которое взяло на себя финансовые обязательства по продвижению фильма на международных кинорынках и кинофестивалях, в обмен на извлечение выгоды от его коммерческой реализации. Киностудия обратилась в ТОО «Tanaris» по финансированию поездки творческой группы, согласно условиям договора, однако на сегодня ответ от кинокомпании еще не поступил. Несмотря на это, «Казахфильм» в пределах своих возможностей так же активно продвигает данный фильм и оказывает необходимое содействие», – говорится в сообщении.

В «Казахфильме» заявили, что всегда открыты к конструктивному диалогу, они несколько раз встречались с авторами проекта «Авель», и в пределах возможностей киностудии всегда поддерживают кинематографистов. Там же добавили, что предположения о продаже земли или намеренном разрушении «Казахфильма» являются искаженной и заведомо ложной информацией. Подобные действия не планируются и противоречат интересам развития студии.

«По поводу несанкционированного митинга, состоявшегося 25 февраля перед зданием «Казахфильма», хотим пояснить, что собравшиеся на митинге высказывали недовольство в отношении предложений по дальнейшему полноценному развитию индустрии анимации Казахстана. Руководством киностудии были даны разъяснения собравшимся на митинге. По результатам переговоров было принято решение о проведении расширенного собрания с представителями сферы анимации», – сказано в тексте заявления.

Отмечается, что в целом вопрос перевода компании «Казаханимация» в Астану находится на стадии рассмотрения и обязательно будет обсужден с профессиональным сообществом, что в принципе сейчас и делается. Ранее киностудия уже провела предварительные заслушивания представителей индустрии анимации и в ближайшее время ожидается следующая встреча.

В киностудии призвали всех к конструктивному диалогу, который положит начало новой страницы в истории казахского кинематографа.