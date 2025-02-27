Киностудия «Казахфильм» выступила с заявлением

Кино,Культура
80
Дана Аменова
корреспондент

В творческом коллективе опровергли обвинения, связанные с продвижением фильма «Авель»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная киностудия «Казахфильм» имени Ш.Айманова дала разъяснения касательно поста режиссера Ержана Тулеутаева, сообщает Kazpravda.kz 

Киностудия прокомментировала ситуацию вокруг командировки съемочной группы фильма «Авель» на европейский кинофестиваль. 

«Ввиду небольшого бюджета на продвижение фильмов, «Казахфильм» применяет практику сотрудничества с частными кинокомпаниями. По данному фильму нашим партнером является ТОО «Tanaris», которое взяло на себя финансовые обязательства по продвижению фильма на международных кинорынках и кинофестивалях, в обмен на извлечение выгоды от его коммерческой реализации. Киностудия обратилась в ТОО «Tanaris» по финансированию поездки творческой группы, согласно условиям договора, однако на сегодня ответ от кинокомпании еще не поступил.

Несмотря на это, «Казахфильм» в пределах своих возможностей так же активно продвигает данный фильм и оказывает необходимое содействие», – говорится в сообщении.

В «Казахфильме» заявили, что всегда открыты к конструктивному диалогу, они несколько раз встречались с авторами проекта «Авель», и в пределах возможностей киностудии всегда поддерживают кинематографистов. Там же добавили, что предположения о продаже земли или намеренном разрушении «Казахфильма» являются искаженной и заведомо ложной информацией. Подобные действия не планируются и противоречат интересам развития студии.

«По поводу несанкционированного митинга, состоявшегося 25 февраля перед зданием  «Казахфильма», хотим пояснить, что собравшиеся на митинге высказывали недовольство в отношении предложений по дальнейшему полноценному развитию индустрии анимации Казахстана. Руководством киностудии были даны разъяснения собравшимся на митинге. По результатам переговоров было принято решение о проведении расширенного собрания с представителями сферы анимации», – сказано в тексте заявления.

Отмечается, что в целом вопрос перевода компании «Казаханимация» в Астану находится на стадии рассмотрения и обязательно будет обсужден с профессиональным сообществом, что в принципе сейчас и делается. Ранее киностудия уже провела  предварительные заслушивания представителей индустрии анимации и в ближайшее время ожидается следующая встреча.

В киностудии призвали всех к конструктивному диалогу, который положит начало новой страницы в истории казахского кинематографа.

#кино #финансирование #фильм #Казахфильм #киностудия

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Мопеды: теперь только по правилам
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Быстрого решения для «черного неба» нет
Не только учить, но и учиться
Развитие ключевых направлений ведомства
Начните управлять своим бюджетом
Зрелищно, ярко, динамично
Край трудолюбивых дехкан
Дошедший до Берлина
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Наполнять сердца добром
Свиристели уж запели
Территория талантов
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
«Серебряный» забег в Канаде
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
В поисках духовного контакта
Земля неприкосновенная
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Казахстанские библиотеки смогут проводить культурные меропр…
В Индии недовольный зритель подал в суд на кинотеатр
Создать единую платформу для сбора авторского вознаграждени…
Посвященную Ескендиру Хасангалиеву книгу презентовали в сто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]