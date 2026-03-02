В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, а также специалисты предприятия.

В ходе встречи Аида Балаева отметила, что металлургия играет ключевую роль в экономике Казахстана. Это базовая отрасль, которая формирует экспортный потенциал страны, обеспечивает занятость и поддерживает развитие строительства, машиностроения и энергетики, подчеркнув, что новая редакция Основного закона напрямую затрагивает вопросы труда, безопасности и социальной защищенности работников.

«Многие годы Казцинк доказывает, что Казахстан способен выдерживать самую жесткую конкуренцию на мировом рынке цветных металлов. Это результат вашего труда, дисциплины и профессионализма. Но для дальнейшего развития промышленности, сохранения квалифицированных кадров и привлечения инвестиций нам как никогда необходима внутриполитическая стабильность и предсказуемость правил игры. Как вы знаете, 15 марта состоится референдум по новой Конституции. Это не формальность. Это возможность каждому гражданину напрямую выразить свою позицию по вопросам государственного значения. За последние полгода был подготовлен принципиально обновленный текст Основного Закона. Впервые в истории страны прямо закреплено, что Суверенитет, Независимость, территориальная целостность и форма правления остаются неизменными», – сказала зампремьера.

Кроме того, Аида Балаева отдельно рассказала о нормах, которые напрямую касаются трудовых коллективов.

«Основной Закон закрепляет право на труд, на безопасные условия работы и на справедливую оплату без дискриминации. Нормы направлены на снижение производственного травматизма и сохранение здоровья работников. Это означает, что ответственность работодателя и государства за условия труда закрепляется на самом высоком уровне — в Конституции. В стране, где действует принцип верховенства закона, выше предсказуемость, ниже риски, больше уверенности в завтрашнем дне. А значит — больше возможностей для развития предприятий и семей работников. Главное изменение — в центре Конституции находится человек. Его права, его безопасность, его труд», - подчеркнула А.Балаева.

Выступая перед работниками предприятия, депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев сделал акцент на том, что проект новой Конституции учитывает реалии цифровой эпохи и усиливает защиту прав человека в онлайн-среде.

«Теперь конституционно закрепляются важные нормы: защита переписки и коммуникаций в интернете, защита интеллектуальной собственности. Отдельно прописано, что государство берет под охрану персональные данные - на конституционном уровне. Это очень важно, чтобы ваши данные не сливали в сеть, не продавали, не использовали против человека. Государство будет охранять права человека не только офлайн, физически - вашу жизнь, здоровье, безопасность, - но и онлайн», – подчеркнул депутат.

Представители промышленного сектора тоже подчеркнули важность предстоящего референдума для устойчивого развития экономики и будущего трудовых коллективов страны. Своим мнением поделился директор Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» Тимур Токжигитов.

«В Казцинке работают почти 19 тысяч человек, из них 4 тысячи – на Усть-Каменогорской металлургической площадке, и почти четверть сотрудников составляют женщины, которые вносят вклад в общий результат наравне со всеми. Для нашего трудового коллектива предстоящий референдум – это не просто общественно-политическое событие, а вопрос стратегического развития страны, в которой мы работаем, растим детей и строим долгосрочные производственные планы. Мы обязательно примем участие в референдуме 15 марта 2026 года», – отметил Тимур Токжигитов.

Позицию сотрудников озвучил и старший мастер медеплавильного цеха Медного завода Аслан Тургамбаев.