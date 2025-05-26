В рамках кампании было проведено более 20 тысяч мероприятий, охвативших почти 500 тысяч человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева выступила с обращением в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

«На днях мы подвели итоги Республиканской недели репродуктивного здоровья — масштабной информационно-просветительской кампании, направленной на формирование культуры заботы о здоровье и благополучия будущих поколений. Кампания, проходившая с 12 по 16 мая, реализуется уже второй год по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и при поддержке Минкультуры. В этом году особое внимание было уделено таким важным темам, как планирование семьи, мужское и женское здоровье, профилактика папилломовируса и инфекций, передающихся половым путем (ИППП). В рамках Недели было проведено более 20 тысяч мероприятий, охвативших почти 500 тысяч человек. Это вдвое превышает результаты прошлого года. В социальных сетях опубликовано около 360 тысяч постов под хэштегами Недели, а в СМИ вышло более 1,5 тысяч материалов. Также было проведено более 78 тысяч бесплатных консультаций и свыше 8 тысяч тестирований на ИППП/ВИЧ», – констатировала она.

Также глава ведомства отметила, что эти результаты стали возможны благодаря совместным усилиям большой команды: членов Национальной комиссии, государственных органов, неправительственного сектора, а также экспертного и исследовательского сообщества.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принял активное участие в кампании: коллегам из Минздрава, Минпросвещения, Миннауки, международным партнерам — Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, а также казахстанским неправительственным организациям — КАРМ, Saulyq LIFE, YPEER, волонтерам НВС и другим нашим партнерам, которые не остались в стороне. Нам удалось продемонстрировать эффективное межведомственное взаимодействие во благо общей цели — здоровья будущих поколений», — подчеркнула Аида Балаева.

По ее словам, развитие культуры репродуктивного здоровья остается в центре внимания Национальной комиссии, и работа в этом направлении будет активно продолжаться.