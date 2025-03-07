Аида Балаева предложила внедрить новый системный подход для продвижения женщин на госслужбе

Общество
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6 марта председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и министр культуры и информации Аида Балаева приняли участие во встрече с представительницами женского крыла партии «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в стенах Мажилиса и было посвящено вопросам гендерного равенства, роли женщин в обществе и их вовлеченности в государственную службу.

В своем выступлении министр отметила, что в Казахстане реализуются системные меры, обеспечивающие женщинам возможности для самореализации и внесения вклада в развитие страны. В ходе встречи был затронут вопрос недостаточного представительства женщин на руководящих должностях на государственной службе.

Министр отметила, что несмотря на то, что почти 56% госслужащих составляют женщины, их представительство на руководящих должностях остается ниже 40%.



Также Аида Балаева рассказала, что на сегодняшний день в стране всего девять женщин занимают должности заместителей акимов областей и городов республиканского значения. В министерствах ситуация схожая — из 21 министерства лишь восемь женщин занимают посты вице-министров, что составляет не более 7-10% на ключевых должностях в центральных и местных исполнительных органах.

Глава ведомства подчеркнула, что особенно важно продвигать женщин-директоров департаментов и председателей комитетов с большим опытом и стажем на ключевые должности в центральных и местных исполнительных органах.

По мнению министра, нужно системно подойти к кадровому отбору и целенаправленно находить специалистов, достойных профессионального и карьерного роста:

«Предлагаю, чтобы Нацкомиссия совместно с женским крылом партии «Аманат» сделала глубокий анализ качественного состава госслужащих-женщин и создало рекомендации для продвижения их на госслужбе. Я не сторонник искусственного продвижения, ради цифр: напротив, данный механизм позволит выявлять лучших из лучших в соответствии с их опытом, репутацией, профессиональными компетенциями и личными качествами».

Кроме того, Аида Балаева выступила с предложением о создании консультационных центров для женщин.

«Еще один важный вопрос - отсутствие единого центра консультаций для женщин. Да, мы сегодня организовали консультационную помощь жертвам насилия, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д. Но при этом, нет, например, центров, где женщине разъяснят, как попасть на государственную службу, в квазигосударственный сектор. Поэтому предлагаю использовать потенциал общественных приемных и открыть при них специальные консультационные кабинеты с разъяснениями об условиях трудоустройства и других важных вопросов», - заявила Аида Балаева.

Министр добавила, что главная миссия государственного служащего – это ответственно и честно выполнять свои служебные обязанности.

«Как человек, прошедший все ступени госслужбы, хочу сказать, что посвятить всю жизнь служению государству – это иметь железную, армейскую дисциплину, высочайший уровень ответственности и максимальную самоотдачу.
Это высокая честь и постоянная готовность жертвовать временем, своим и своей семьи, ставить государственные интересы выше личных и беззаветно любить свою профессию. Поэтому этот путь нужно выбирать осознанно», - подытожила глава МКИ.
#госслужба #женщины #Аида Балаева

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