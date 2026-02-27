Представители Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» провели встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова

Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутаты Парламента РК и члены Комиссии по конституционной реформе и другие, сообщает Kazpravda.kz

В рамках встречи заместитель премьер-министра отметила, что проект новой Конституции отражает стратегический курс Казахстана на развитие экономики знаний и усиление роли человеческого капитала, где ключевыми приоритетами выступают образование, наука, культура и инновации.

«В настоящее время мировой опыт показывает, что государства, добившиеся устойчивого экономического роста, в первую очередь инвестируют в систему образования и уделяют приоритетное внимание поддержке научно-исследовательской деятельности. Это обусловлено тем, что высокотехнологичное производство, цифровая экономика и креативные индустрии напрямую зависят от качества человеческого капитала. Развитие науки и инноваций является одним из ключевых инструментов диверсификации экономики. Это позволяет формировать новые отрасли производства, обеспечивать технологическую независимость и повышать конкурентоспособность национальной экономики. В этой связи особое внимание, уделенное в проекте новой Конституции вопросам образования, науки, культуры и инноваций, является наглядным подтверждением стратегического выбора Казахстана в пользу построения экономики, основанной на знаниях. Это закладывает правовую основу для институциональных изменений, направленных на повышение качества высшего образования, результативности научных исследований и развитие инновационной экосистемы», - сказала Аида Балаева.

Кроме того, зампремьера подчеркнула, что новая Конституция закрепляет переход к модели развития, в центре которой находится человек, его знания, компетенции и потенциал, определяющие будущее страны.

«В проекте новой Конституции также четко обозначено, что ядром государственной политики являются человек и его потенциал. Это важный принцип, отражающий коренное обновление модели развития страны. В условиях современной глобальной конкуренции успешное развитие напрямую зависит от качества человеческого капитала, основанного на знаниях, науке и технологическом прогрессе. В этой связи в пункте 2 статьи 3 проекта новой Конституции прямо закреплено: «Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства». Данная норма означает, что развитие системы образования, поддержка научных исследований и продвижение инновационных инициатив становятся не просто одним из направлений социальной политики, а ключевым стратегическим приоритетом национального развития. Иными словами, будущее государства в первую очередь зависит от интеллектуального потенциала граждан, их профессиональной подготовки и творческих возможностей. Другими словами, главный капитал XXI века — это образованный, квалифицированный и мыслящий современно человек», - резюмировала заместитель Премьер-министра.

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев отметил, что конституционная реформа стала логичным продолжением масштабных политических преобразований последних лет и формировалась на основе общественного запроса. По его словам, через цифровые государственные платформы поступило множество предложений, что наглядно подтвердило вовлеченность граждан в подготовку документа и стало основанием говорить о действительно «народном» характере проекта.

Переходя к современным вызовам, депутат Мажилиса Сергей Пономарев сделал акцент на цифровой повестке и ответственности государства в онлайн-среде, а также на усилении экологических норм в проекте.

«Сегодня мы конституционно закрепляем защиту права на интернет-переписку и персональные данные. Важно, что государство обязуется охранять нас не только офлайн, но и онлайн. При этом в проекте усиливается и экологическая направленность: теперь недостаточно просто говорить о любви к природе – мы обязаны ее беречь и сохранять, а за нанесенный ущерб предусмотрена ответственность», – отметил он.

Старший преподаватель филологического факультета Жансая Мусина подчеркнула важность общественного согласия, верховенства закона и воспитания молодежи на основе знаний и национальных ценностей.

«Конституция – это не просто свод законов. Это опора государства, свидетельство нашей независимости и главный документ, защищающий права и свободы каждого гражданина. Поэтому конституционное обновление – это прочный фундамент, заложенный в будущее страны, и мы поддерживаем эти инициативы», – сказала она.

От имени молодежи выступила студентка 3 курса образовательной программы «Биология» Гульназ Ескайырова. Она отметила, что приоритеты в сфере образования и науки воспринимаются молодежью как инвестиция в будущее и расширение возможностей для самореализации.

В ходе встречи прозвучали и другие инициативы студентов, включая экологические и просветительские проекты, ориентированные на популяризацию знаний и ответственное отношение к окружающей среде. Участники подчеркнули, что дискуссия по проекту новой Конституции стала содержательным разговором о будущем страны.