Аида Балаева: У новой Конституции есть полное основание называться народной

корреспондент

В Алматинской области на заводе ТОО «Фирма-Бент» состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с трудовым коллективом предприятия под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, посвященная проекту Новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму 15 марта, передает корреспондент Kazpravda.kz

В диалоге также приняли участие депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Жанарбек Ашимжанов и Сергей Пономарев, а также представители общественных институтов и социальной поддержки, образовательной среды, молодежных организаций и регионального актива.

Выступая перед работниками завода, Аида Балаева подчеркнула, что коалиция ведет системную разъяснительную работу во всех регионах, выезжая на предприятия и в трудовые коллективы, чтобы обсуждать проект напрямую с людьми. По ее словам, предлагаемая редакция Основного закона отражает общественный запрос на справедливость и понятные правила, а сама логика документа ориентирована на защиту интересов граждан.

«Мы пришли к вам с главной целью – объяснить значение проекта Новой Конституции и предстоящего референдума. У новой Конституции есть полное основание называться народной. Потому что поправки формировались специалистами из разных слоев общества – юристами, экспертами, депутатами Сената и Мажилиса, и, что особенно важно, на основе предложений, которые поступали онлайн и через обращения наших граждан. Отдельно хочу подчеркнуть, что в проекте закреплены и нормы о защите труда, о создании безопасных условий на производстве. Потому что самое ценное и в действующей, и в новой Конституции – человеческая жизнь. Мы должны говорить о безопасной жизни, безопасном обществе и безопасных производствах», – сказала заместитель премьер-министра.

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов отметил масштаб и общественный характер подготовки проекта.

«Этот документ не появился «сам по себе». Над ним работали сильнейшие ученые, юристы, экономисты и эксперты, новое поколение профессионалов, которые круглосуточно анализировали и сопоставляли нормы. Проект выносился на общественное обсуждение, публиковался, обсуждался в медиасреде и в социальных сетях. Поэтому, на мой взгляд, это тот документ, который способен укрепить доверие людей и лучше защитить базовые права – от семьи и детства до справедливости и открытости системы», – отметил парламентарий.

Позицию трудового коллектива на встрече озвучила технолог предприятия Галина Сухаребрева, подчеркнув практическую связь конституционных норм с системой подготовки кадров и поддержкой рабочих профессий.

«Для нас человеческий потенциал – это не лозунг. Без образования, без инноваций невозможно развитие никакого производства, каким бы оно ни было. Мы поддерживаем перемены и считаем важным, чтобы в разделе о человеческом потенциале звучала и тема человека рабочей профессии, среднего технического образования. Государство дает стране сильных специалистов, поддерживает молодежь, они получают профессию и становятся настоящими профессионалами», – подчеркнула Галина Сухаребрева.

В продолжение представители Общенациональной коалицию ознакомились с работой отечественного завода и внедрением современных технологий в производстве. В завершение встречи Аида Балаева лично побеседовала с трудовым коллективом, ответила на поступившие вопросы и отметила, что референдум является ключевым механизмом прямого участия граждан в принятии решения о будущем Основного закона.

