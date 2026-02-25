В Петропавловске под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации, заместителя председателя Комиссии по Конституционной реформе Аиды Балаевой состоялась встреча представителей творческой, научной интеллигенцией и работниками образования с членами Общенациональной коалиции «За народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В мероприятии также приняли участие депутат Сената, заместитель председателя Сената Ольга Перепечина, депутат Мажилиса, заместитель руководителя фракции партии AMANAT Ерлан Саиров, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, председатель совета директоров НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова», депутата маслихата г. Астана Талгат Дуйсеков, председатель совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева» Галым Байтук и другие.

Открывая встречу Аида Балаева, отметила, что философия новой Конституции принципиально ставит в центр человека – его достоинство, права и благополучие.

«Прежде всего, в новой Конституции человеческий капитал четко определен как главный приоритет развития страны. В новой модели экономического роста решающая роль будет принадлежать качеству человеческого капитала, его профессиональной квалификации и глобальной конкурентоспособности. В условиях усиливающихся глобальных экономических кризисов и геополитических вызовов устойчивость и процветание страны в первую очередь опираются на образованную нацию, сильный научный потенциал и инновационное мышление. Таким образом, на новом этапе главным критерием развития государства становится человек — его знания, научный поиск и творческий потенциал. Особое внимание уделено сферам образования, науки, культуры и инноваций, а поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия возведены на уровень конституционных принципов. Считаю особенно важным, что в проекте Конституции четко отражен человекоориентированный подход, а также впервые на конституционном уровне закреплены такие ключевые ценности, как «образование», «наука» и «инновации», – отметила Аида Балаева.

Депутат Сената Ольга Перепечина в свою очередь, подчеркнула, что Казахстан вступает в новый этап политического развития и эта реформа получила широкую общественную поддержку и открывает возможности для качественного обновления всей системы управления.

По ее словам, особенно важно подчеркнуть: обновленная Конституция формирует правовую основу для развития образования, науки и творческого потенциала нации.

«Новая редакция закрепляет гарантии получения бесплатного начального и среднего образования в государственных учреждениях. Но важно не только право на образование — важно его качество. Образование рассматривается как основа развития науки, инноваций и человеческого капитала. В условиях глобальной конкуренции выигрывают не территории, а знания. Поэтому государство берет на себя обязательство поддерживать педагогов, модернизировать учебные программы, развивать цифровую грамотность, критическое мышление и креативные навыки у молодежи», – говорит Ольга Перепечина.

Ерлан Саиров в своем выступлении отметил, что проводимые в стране политические реформы направлены на укрепление демократических институтов и развитие общественного сознания. Он подчеркнул, что проект новой Конституции является важным шагом в адаптации политической системы Казахстана к реалиям XXI века.

Обращаясь к собравшимся, Жулдызай Искакова подчеркнула, что проект новой Конституции выходит за рамки сугубо юридического документа и отражает современные общественные и ценностные ориентиры.

По ее словам, он формируется как подлинный общественный договор, основанный на консенсусе и единстве общества.

«Мы встречались с юристами-конституционалистами, которые изучают развитие конституций в разных государствах, и видим, что наша Конституция — это не просто юридический документ. Это по-настоящему общественный договор, в котором отражены ключевые ценности развития. И самое важное – этот документ носит консенсусный характер. Наше общество едино, и Конституция это единство закрепляет», – пояснила она.

По итогам встречи члены Общенациональной коалиции побеседовали с участниками. Было отмечено, что окончательное слово остается за гражданами, которые 15 марта смогут выразить свою позицию по проекту Новой Конституции.