Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства

Конституционная реформа
129

В Уральске состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с представителями интеллигенции и гражданского общества Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz 

Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК, заместитель председателя Общенациональной коалиции Аида Балаева. В обсуждении приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, депутаты Парламента РК – члены Комиссии по конституционной реформе, а также представители Ассамблеи народа Казахстана, общественных организаций, юридического и экспертного сообщества региона.

Диалог был посвящен проекту новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму 15 марта 2026 года. Участники подчеркнули, что обновление Основного закона должно отвечать современным запросам общества: укреплять правовые гарантии, расширять участие граждан в управлении и защищать человека в условиях цифровой эпохи.

Открывая встречу, Аида Балаева отметила, что проект Конституции задает обновленную ценностную рамку государства и фиксирует стратегический приоритет развития.

«Прежде всего, ключевым ядром Новой Конституции являются интересы гражданина и долгосрочное устойчивое развитие страны. В данном документе четко отражены направление развития государства, ценности, на которых будет строиться общество, а также новое качество взаимоотношений между властью и народом. В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства. Это означает, что защита интересов человека становится основным смыслом деятельности государства, а все механизмы власти должны работать на благо граждан — данный принцип становится основой Основного закона. В преамбуле Конституции также четко раскрыты национальная идентичность, историческая преемственность и глубокие корни государственности. Связь с цивилизацией Великой степи, а также неприкосновенность границ и территориальной целостности становятся конституционной опорой защиты суверенитета», - отметила зампремьера.

Продолжая, Аида Балаева акцентировала, что идея Справедливого Казахстана, принципы «Закон и порядок», а также ответственное отношение к природе впервые закрепляются на конституционном уровне. Кроме того, заместитель Премьер-министра обозначила, что Основной закон закрепляет статус национальной валюты — тенге, а также исключительное право на эмиссию, принадлежащее только Казахстану. Говоря о ключевых ценностях, заложенных в проекте документа, Аида Балаева сказала:

«Суверенитет и независимость, единство страны и ее территориальная целостность закрепляются как неизменные ценности. Это придает Конституции новое ценностное содержание. Кроме того, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана».

Депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что Казахстан за три десятилетия прошел путь становления и сегодня живет в иной исторической реальности.

«Нашей Конституции 1995 года уже больше 30 лет, и за это время страна стала другой. С октября прошлого года поступили тысячи предложений от граждан, затем Комиссия по конституционной реформе в составе 130 человек на 12 заседаниях тщательно рассматривала все вопросы. Обновление затрагивает порядка 84% текста. Заседания комиссии шли открыто, в прямом эфире, новый текст был опубликован и все могут с ним ознакомиться», – отметил он.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам участия граждан в принятии ключевых государственных решений и укрепления принципов народовластия. Депутат Мажилиса Серик Егизбаев подчеркнул, что проект новой Конституции усиливает роль общества в управлении страной и закрепляет механизмы прямого участия граждан.

«В целом новая Конституция носит по-настоящему народный характер. Например, если обратиться к статье 92 десятого раздела, то в действующей Конституции используется термин «Республиканский референдум», тогда как в новой редакции — «Всенародный референдум». Это имеет глубокий смысл. В 90-е годы были ситуации, когда решения принимались на высоком уровне без полноценного участия граждан. В новой Конституции четко закрепляется, что мы — единая нация, и все важнейшие решения должны приниматься только при участии всего народа. Вопросы государственного значения должны рассматриваться на общенациональном уровне в рамках законодательства», - отметил депутат.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев остановился на хронологии подготовки проекта и ключевых институциональных новеллах, подчеркнув открытый формат работы комиссии.

«Работа началась в сентябре прошлого года, затем была парламентская рабочая группа, а в январе сформирована Конституционная комиссия. В нее вошли 130 человек, и мы провели 12 заседаний. Среди новелл – возвращение института вице-президента, создание однопалатного Парламента – Құрылтая, и новая институция общественного диалога, которая впервые получает право законодательной инициативы. Это означает, что голос гражданского общества может превращаться в законопроекты», – подчеркнул он.

Аким области отметил, что страна сегодня стоит на пороге важного исторического выбора, и подчеркнул значимость предстоящего референдума как ключевого этапа в дальнейшем развитии государства.

«Новая Конституция, отвечающая требованиям времени, — это гарантия развития. Предлагаемая реформа предусматривает глубокую модернизацию политической системы Казахстана. В ее основе — продвижение принципа «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», укрепление баланса между ветвями власти и расширение участия граждан в управлении государством. Такая модель открывает путь к формированию эффективного, открытого государства, способного отвечать на современные и будущие вызовы», - сказал Нариман Турегалиев.

Кроме того, в ходе обсуждения представители гражданского сектора и АНК отдельно подчеркнули важность единства и взаимного уважения в период общенационального выбора. Руководитель Центра русской культуры при АНК по ЗКО Сергей Быков отметил, что сплоченность региона проявляется и в испытаниях, и в больших общих задачах, а участие в референдуме воспринимается как совместный труд во имя будущего страны. Член областного общественного совета Бауыржан Губайдуллин акцентировал внимание на гражданской ответственности и культуре уважения к закону, напомнив, что права неразрывно связаны с обязанностями. Представители юридического сообщества, в том числе председатель РОО «Союз юристов Казахстана» Серик Акылбай, отмечали значимость правовой определенности и понятных гарантий для граждан.

В завершение встречи представители интеллигенции и гражданского общества активно задавали вопросы и высказывали свои мнения. Представители Общенациональной коалиции подчеркнули важность открытого обсуждения.

#реформа #конституция #Аида Балаева

