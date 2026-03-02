В Усть-Каменогорске, на площадке Центрального Дома культуры, состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с представителями малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Лукбек Тумашинов и Сергей Пономарев, заместитель председателя коалиции по городу Усть-Каменогорск Сергей Коротин, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин и др.

Открывая встречу, заместитель Премьер-министра подчеркнула значимость создания стабильной и предсказуемой правовой среды, отметив, что проект новой Конституции направлен на усиление защиты инвестиций, укрепление доверия к судебной системе и формирование условий для устойчивого экономического развития.

«Предприниматель должен быть уверен, что правила игры не изменятся внезапно, что его инвестиции защищены, что судебная система обеспечит честное и справедливое рассмотрение споров. Только в таких условиях рождается долгосрочная стратегия, создаются рабочие места, развивается производство. Именно поэтому референдум 15 марта – это историческая возможность закрепить эти принципы на высшем конституционном уровне. В проекте новой Конституции усиливаются гарантии защиты собственности, закрепляется запрет обратной силы законов, формируется более прозрачная и ответственная система государственного управления. Для бизнеса это означает снижение рисков. Для страны – укрепление устойчивости. Для каждого гражданина – уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнула Аида Балаева.

Продолжая тему, зампремьера акцентировала внимание на значении принципа «Закон и Порядок» для формирования честной конкурентной среды.

«Принцип «Закон и Порядок» формирует честную конкурентную среду, где добросовестный бизнес защищен, а теневые схемы лишаются почвы. Справедливые правила — это главный союзник предпринимателя. Глава государства неслучайно подчеркивает значение «человека труда». Предприниматель и фермер — это люди, которые берут на себя риск, создают рабочие места, обеспечивают занятость, формируют экономическую мощь страны. Новая Конституция направлена на то, чтобы поддержать экономическую инициативу и одновременно усилить ответственность — перед законом, перед обществом, перед будущими поколениями. Сильная экономика невозможна без сильного государства. А сильное государство строится на доверии, справедливости и уважении к труду. Сегодня от нас зависит, каким будет Казахстан завтра — устойчивым, конкурентоспособным и уверенным в своих силах», - сказала А.Балаева.

Кроме того, на встрече затронули вопрос практической стороны реформы.

«Многие десятилетия сельское хозяйство называли «Зоной рискованного земледелия». Мы боролись с засухой, ценами и, к сожалению, часто с бюрократией. Теперь Основной закон страны ставит во главу угла интересы тех, кто кормит народ. В Конституции четко прописано: земля и ресурсы принадлежат народу. Для фермера это означает, что государство берет на себя обязательство защищать пастбища от деградации, восстанавливать ирригацию и бороться с опустыниванием. И не менее важно, что закреплен запрет на изменение законов «задним числом» – это наш правовой щит, когда ты берешь кредит на технику или строишь инфраструктуру и понимаешь, что завтра правила не перевернут с ног на голову. И 15 марта мы всем коллективом поддержим курс на новое будущее страны», – сказала Людмила Цыбенко.

Наряду с экономическими и отраслевыми вопросами участники встречи отметили и ценностный смысл реформ: запрос на ответственность, зрелое гражданское участие и культуру созидания. Руководитель центра развития «SAMGA» Алия Конилхан подчеркнула, что стране важны не только темпы роста, но и человеческие ценности, крепкая семья и ответственность за будущее. Председатель ОО «NIETWOMAN» Алтынай Толеухан отметила, что референдум задает ценностную архитектуру государства на десятилетия вперед, а предсказуемые и прозрачные правила формируют доверие, инвестиции и развитие, особенно в социальной экономике и женском предпринимательстве.

В завершение встречи представители малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса ВКО отметили, что поддержка конституционных изменений напрямую связана с гарантией стабильных правил, защитой законных прав, модернизацией производства и созданием условий для устойчивого развития регионов.