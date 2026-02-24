Аида Балаева встретилась с главой офиса Структуры «ООН-Женщины» в Казахстане

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере продвижения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, а также укрепления института семьи и защиты прав женщин и детей

Фото: Минкультуры РК

Состоялась встреча заместителя Премьер-министра - министра культуры и информации РК, председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аиды Балаевой с главой Центральноазиатского координационного офиса Структуры «ООН-Женщины» и представителем Странового офиса Структуры «ООН-Женщины» в Казахстане Джерен Гювен Гюрес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе встречи отдельное внимание было уделено проводимым в Казахстане реформам, включая предстоящий республиканский референдум по вопросу принятия новой Конституции. Аида Балаева отметила, что проект Основного закона предусматривает дальнейшее укрепление института семьи, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин, а также защиту материнства, отцовства и детства.

«Впервые в Конституции, безусловно, в целях поддержки традиционного института семьи четко закрепляется норма о том, что брак признается добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. Это направлено на укрепление традиционных семейных ценностей. Для Казахстана данный вопрос имеет принципиальное значение. Речь идет не только о сохранении наших культурных и исторических традиций, но и о более широких политических и экономических аспектах. Учитывая обширную территорию страны и сравнительно низкую плотность населения, укрепление института семьи является важным фактором устойчивого развития государства», - подчеркнула Аида Балаева.

Джерен Гювен Гюрес в свою очередь отметила положительную динамику развития гендерной политики в стране. По ее словам, сейчас ООН и Казахстан перешли на второй этап взаимного сотрудничества. Также на встрече была выражена заинтересованность в привлечении экспертов «ООН-Женщины» к методологической и экспертной поддержке данной работы.

По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему укреплению практического партнерства и совместной реализации инициатив, направленных на достижение измеримых результатов в сфере гендерной политики и устойчивого развития.

 

