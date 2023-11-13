Аида Балаева встретилась с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Глава Минкультуры и информации РК информировала Терезу Рибейро о главных направлениях деятельности министерства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: МКИ РК

В ходе встречи Аида Балаева информировала представителя ОБСЕ о главных направлениях деятельности министерства, касающихся сфер культуры, креативной индустрии, молодежной политики.

Она отметила, что в Казахстане были приняты меры, направленные на развитие свободных и независимых СМИ, улучшение регулирования в этой области, включая изменения в законодательстве с целью защиты свободы слова и выражения мнений, а также поддержки профессионального развития журналистов.

«С учетом международного опыта ООН и ОБСЕ разработан законопроект «О масс-медиа». Проект находится в Мажилисе. Создана рабочая группа, он обсуждается открыто с активным привлечением заинтересованных лиц. Законопроект предполагает изменение понятийного аппарата, повышение статуса СМИ, реформирование механизмов финансирования государственной информационной политики и пересмотр принципов регистрации, введены новые принципы «гарантия свобода слова», «уважение частной жизни», «равный доступ к информации». Сохранение и развитие свободы слова являются приоритетом государственной политики», - подчеркнула Аида Балаева.

«Важно, что в процесс по обсуждению законопроекта «О масс-медиа» вовлечены представители гражданского общества и работа над ним ведется с учетом всех мнений. Заверяю, что обзор законодательной базы, который был проведен - это лишь первый шаг нашего плодотворного сотрудничества в данном направлении. Наша встреча – возможность продолжить диалог и обмен идеями в области свободы СМИ», - в свою очередь отметила Тереза Рибейро.

Представитель ОБСЕ в Европе по вопросам свободы СМИ упомянула об одном из новшеств законопроекта - введении пресс-карты. Кроме того, Рибейро отметила роль института пресс-карт в упрощении процесса аккредитации представителей СМИ при условии учреждении независимого органа по их выдаче.

«Это альтернативный способ, который намного облегчает аккредитацию журналистов. Я очень рада, что ОБСЕ понимает, что это не способ ограничения СМИ», - сказала министр культуры и информации.

В завершении встречи Аида Балаева отметила, что роль и оценка ОБСЕ в продвижении свободы СМИ очень важны для демократического развития страны и выразила готовность продолжить совместную конструктивную работу по укреплению свободы СМИ в стране.