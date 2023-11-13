Аида Балаева встретилась с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Правительство
395

Глава Минкультуры и информации РК информировала Терезу Рибейро о главных направлениях деятельности министерства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: МКИ РК

В ходе встречи Аида Балаева информировала представителя ОБСЕ о главных направлениях деятельности министерства, касающихся сфер культуры, креативной индустрии, молодежной политики.

Она отметила, что в Казахстане были приняты меры, направленные на развитие свободных и независимых СМИ, улучшение регулирования в этой области, включая изменения в законодательстве с целью защиты свободы слова и выражения мнений, а также поддержки профессионального развития журналистов.

«С учетом международного опыта ООН и ОБСЕ разработан законопроект «О масс-медиа». Проект находится в Мажилисе. Создана рабочая группа, он обсуждается открыто с активным привлечением заинтересованных лиц. Законопроект предполагает изменение понятийного аппарата, повышение статуса СМИ, реформирование механизмов финансирования государственной информационной политики и пересмотр принципов регистрации, введены новые принципы «гарантия свобода слова», «уважение частной жизни», «равный доступ к информации». Сохранение и развитие свободы слова являются приоритетом государственной политики», - подчеркнула Аида Балаева.

«Важно, что в процесс по обсуждению законопроекта «О масс-медиа» вовлечены представители гражданского общества и работа над ним ведется с учетом всех мнений. Заверяю, что обзор законодательной базы, который был проведен - это лишь первый шаг нашего плодотворного сотрудничества в данном направлении. Наша встреча – возможность продолжить диалог и обмен идеями в области свободы СМИ», - в свою очередь отметила Тереза Рибейро.

Представитель ОБСЕ в Европе по вопросам свободы СМИ упомянула об одном из новшеств законопроекта - введении пресс-карты. Кроме того, Рибейро отметила роль института пресс-карт в упрощении процесса аккредитации представителей СМИ при условии учреждении независимого органа по их выдаче.

«Это альтернативный способ, который намного облегчает аккредитацию журналистов. Я очень рада, что ОБСЕ понимает, что это не способ ограничения СМИ», - сказала министр культуры и информации.

В завершении встречи Аида Балаева отметила, что роль и оценка ОБСЕ в продвижении свободы СМИ очень важны для демократического развития страны и выразила готовность продолжить совместную конструктивную работу по укреплению свободы СМИ в стране.

#СМИ #ОБСЕ #министерство #Балаева

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Акиматам поручили в ручном режиме контролировать ситуацию с…
Премьер встретился с победителями и призерами IV Азиатских …
Алихан Смаилов прибыл в Узбекистан
Глава Минэкономики объяснил, почему бизнесу не стоит тревож…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]