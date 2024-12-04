Air Astana не согласна с решением суда по делу оставленной в аэропорту девочки

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее авиакомпанию обязали выплатить 5 млн тенге в качестве возмещения морального вреда 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По делу Зере Air Astana подала апелляционную жалобу на решение Турксибского районного суда Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Данильхан Шагатаев в своем Telegram-канале. 

«Надеюсь Алматинский городской суд поставит наконец точку, и мама ребенка получит возмещение морального вреда», – высказался он. 

Напомним, 21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Астана – Уральск. Она вместе со своей сестрой-двойняшкой должна была прилететь к родителям. Как показал в суде работник наземной службы, авиакомпания FlyArystan заменила борт, если в первом было 188 мест, то во втором – 180.

В результате, Зере стала 181-ой и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета. Те пассажиры, которые ранее не смогли улететь 19 и 20 числа, были помещены на борт Зере. В итоге несовершеннолетний пассажир фактически уступил место другим взрослым.

Суд обязал  Air Astana выплатить матери моральную компенсацию в размере 5 млн тенге. Также сообщалось, что мать девочки добилась компенсации и изменений норм законодательства в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров.

Ранее в КГА в отреагировали на инцидент с авиаперевозчиком. Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки и предложил компенсацию. 

#суд #апелляция #FlyArystan #Air Astana

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