Не пустили в самолет: суд обязал Air Astana выплатить компенсацию матери девочки

Суд
138
Гульмира Кунапия
корреспондент

Мать девочки добилась компенсации и изменений норм законодательства в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил адвокат Жазиры Мусиной, ранее обвинившей авиакомпанию в том, что ее дочь не пустили на рейс, передает корреспондент Kazpravda.kz

Суд обязал  Air Astana выплатить матери  моральную компенсацию в размере 5 млн тенге.

Напомним, 21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Астана – Уральск. Она вместе со своей сестрой-двойняшкой должна была прилететь к родителям. Как показал в суде работник наземной службы, авиакомпания FlyArystan заменила борт, если в первом было 188 мест, то во втором – 180.

По словам адвоката Данильхана Шагатаева, в результате, Зере стала 181-ой и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета. Те пассажиры, которые ранее не смогли улететь 19 и 20 числа, были помещены на борт Зере. В итоге несовершеннолетний пассажир фактически уступил место другим взрослым.

«Начиная с 13:40 до 15:00 Зере находилась одна в окружении чужих людей возле стойки регистрации. Рядом с ней было два тяжелых чемодана. Ребенок плакал и не знал, что делать. Все время на связи была мама. После, мама направила девочку в отдел полиции, а сама искала знакомых или родственников.

Авиакомпания предложила поместить ребенка одну в гостиницу в черте города, но мама отказалась, так как ребенок не может зарегистрироваться и находиться там целые сутки без законных представителей. Никто не гарантировал ее безопасность. После приехала родственница. Согласно показаниям сотрудника полиции и родственницы, представители авиакомпании отказались предоставить гостиницу родственнице, так как она не является пассажиром. Могли зарегистрировать только Зере. В суде представители авиакомпании объяснили это тем, что по договору с гостиницей бесплатно могут проживать только пассажиры», – рассказал адвокат в своем телеграм-канале. 

Он добавил, что доказать случившийся овербукинг было нелегко.

«Сначала к нашей претензии отнеслись несерьезно, пока дело не вызвало общественный резонанс. Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребенка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров. И вот уже комитет работает над поправками. Значит все было не зря», – заключил юрист.  

Напонмим, в КГА в отреагировали на инцидент с авиаперевозчиком. Ранее глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки и предложил компенсацию. 

#суд #скандал #Air Astana #овербукинг

Популярное

Все
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Душой – казах, по паспорту – немец
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
«Болашақ» может остаться без будущего
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Lady из Каменки
Ризабек Айтмухан: третий титул чемпиона мира
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана
Рост производства составил 4,8%
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
Интернет пришел в глубинку
«Кайрат» выиграл отборочный турнир Лиги чемпионов УЕФА
Что дает гражданам соцстрахование?
Открылся ряд учреждений и инфраструктурных объектов
В объятиях большой семьи
В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
Нет акцизов – нет свободы
Заветы Абдижамила Нурпеисова
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Чеченка с казахской душой
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Этот день изменил судьбу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Нужны новые подходы
Решительный шаг к независимости
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Число аварий снизит «цифра»
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Осужденному за избиение жены экс-акиму района в Атырауской …
Осужденные организаторы финпирамиды вернули деньги потерпев…
Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн …
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]