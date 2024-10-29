Не пустили в самолет: суд обязал Air Astana выплатить компенсацию матери девочки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил адвокат Жазиры Мусиной, ранее обвинившей авиакомпанию в том, что ее дочь не пустили на рейс, передает корреспондент Kazpravda.kz

Суд обязал Air Astana выплатить матери моральную компенсацию в размере 5 млн тенге.

Напомним, 21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Астана – Уральск. Она вместе со своей сестрой-двойняшкой должна была прилететь к родителям. Как показал в суде работник наземной службы, авиакомпания FlyArystan заменила борт, если в первом было 188 мест, то во втором – 180.

По словам адвоката Данильхана Шагатаева, в результате, Зере стала 181-ой и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета. Те пассажиры, которые ранее не смогли улететь 19 и 20 числа, были помещены на борт Зере. В итоге несовершеннолетний пассажир фактически уступил место другим взрослым.

«Начиная с 13:40 до 15:00 Зере находилась одна в окружении чужих людей возле стойки регистрации. Рядом с ней было два тяжелых чемодана. Ребенок плакал и не знал, что делать. Все время на связи была мама. После, мама направила девочку в отдел полиции, а сама искала знакомых или родственников.



Авиакомпания предложила поместить ребенка одну в гостиницу в черте города, но мама отказалась, так как ребенок не может зарегистрироваться и находиться там целые сутки без законных представителей. Никто не гарантировал ее безопасность. После приехала родственница. Согласно показаниям сотрудника полиции и родственницы, представители авиакомпании отказались предоставить гостиницу родственнице, так как она не является пассажиром. Могли зарегистрировать только Зере. В суде представители авиакомпании объяснили это тем, что по договору с гостиницей бесплатно могут проживать только пассажиры», – рассказал адвокат в своем телеграм-канале.

Он добавил, что доказать случившийся овербукинг было нелегко.

«Сначала к нашей претензии отнеслись несерьезно, пока дело не вызвало общественный резонанс. Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребенка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров. И вот уже комитет работает над поправками. Значит все было не зря», – заключил юрист.

Напонмим, в КГА в отреагировали на инцидент с авиаперевозчиком. Ранее глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки и предложил компенсацию.