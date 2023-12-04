Air Astana оштрафовали на 876 млн тенге. Билеты авиакомпании подешевеют

Агентство по защите и развитию конкуренции РК завершило совместную с органами прокуратуры проверку авиакомпании Air Astana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК

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По итогам проверки Air Astana решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности более чем на 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженном в необоснованном применении топливного сбора.

«При приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания Air Astana необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3 500 до 6 500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения», – установила проверка.

Как обосновали в АЗРК, топливный сбор может взиматься только для компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого этот рост учесть не представлялось возможным.

Air Astana заключила антимонопольный комплаенс с агентством для сдерживания цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям, в частности предусматривающий:

- во-первых, исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета).

К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана – Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей 28 435 тенге (снижение на 14%), по маршруту Алматы – Актау средняя стоимость будет 31 078 тенге вместо нынешней 37 568 тенге (снижение на 17%);

- во-вторых, обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года;

- в-третьих, обязательства по реализации билетов Air Astana по средним и низким ценам не менее 70% (то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год, до 31 декабря 2024 года.

Также по инициативе АЗРК министерство транспорта для расширения доступа к 5-й степени «свободы воздуха» расширило возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полеты по маршрутам наряду с отечественными авиакомпаниями. Это позволит стимулировать приход зарубежных авиакомпаний, что положительно отразится на конкуренции и увеличит выбор для потребителей.

Агентство инициировало и поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора, отметили в заключение в ведомстве.