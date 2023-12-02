Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний

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Министерство транспорта совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции усовершенствовали режим «открытое небо» с целью повышения привлекательности казахстанского рынка авиаперевозок.

В приказ МТ РК о введении режима «открытое небо» внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-ой степени «свободы воздуха» только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-ой степенью «свободы воздуха» без ограничений по маршрутам.

Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов.

Режим «открытое небо» в Казахстане действует в аэропортах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.

