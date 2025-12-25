В рамках исполнения поручений Главы государства в 2025 году Министерством науки и высшего образования РК на системной основе развивались стратегические партнерства с ведущими зарубежными университетами, направленные на формирование Казахстана как регионального образовательного центра и расширение доступа граждан к качественному международному образованию

Фото: пресс-служба МНВО РК

Казахстан открывает двери ведущих университетов мира

В Казахстане выстроено 40 стратегических партнерств с ведущими зарубежными университетами, включая 33 действующих филиала иностранных вузов. Эти шаги формируют прочную основу для подготовки конкурентоспособных кадров, развития науки и интеграции страны в мировое академическое сообщество.

Филиалы зарубежных университетов открывают доступ к передовым образовательным программам и современным научным практикам, способствуют трансферу технологий и инноваций, а также задают новые стандарты качества обучения и исследований. Они повышают конкурентоспособность отечественных вузов, дают студентам возможность получать международные дипломы, не покидая Казахстан, и расширяют участие республики в глобальном академическом и исследовательском пространстве.

Сотрудничество Казахстана с зарубежными университетами охватывает вузы РФ, США, Великобритании, КНР, Республики Корея, Франции, Германии, Италии, Польши, Турции и Узбекистана. Обучение в филиалах ведется по 162 образовательным программам, ориентированным на подготовку специалистов по приоритетным и дефицитным направлениям экономики.

Международное образование внутри страны: первый кампус Russell Group в Центральной Азии

С сентября 2025 года начато обучение в филиалах Cardiff University, Woosong University, МГИМО, Политехнического Университета Марке и прикладного университета Анхальт.

Также в этом году Coventry University Kazakhstan (открыт в 2024 году) провел набор на новые программы. Coventry University Kazakhstan – первый британский университет в Астане, являющийся лицензионным кампусом Coventry University Соединенного Королевства и предоставляющий доступ к британскому образованию с выдачей диплома установленного образца.

В Астане состоялось открытие Cardiff University Kazakhstan – первого зарубежного кампуса Cardiff University и единственного кампуса университетов группы Russell Group в Центральной Азии. Это событие стало важным шагом в развитии международного образования и укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией.

Woosong University и New York Film Academy: международное образование в регионах

В Туркестане открылся филиал Woosong University (Республика Корея, WSUK), который направлен на подготовку квалифицированных специалистов в области информационных технологий для Центральной Азии. Университет предоставляет студентам и молодым специалистам Казахстана доступ к высококачественному IT-образованию с акцентом на искусственный интеллект и науку о данных. Также в Каскелене открыт филиал New York Film Academy – первый творческий университет мирового уровня в Казахстане и единственный кампус американской киношколы в Центральной Азии.

Стандарты качества: ориентир на мировой топ-рейтинг

Важным инструментом обеспечения качества международных партнерств стало требование по вхождению зарубежных вузов в топ-250 международных академических рейтингов (QS, ARWU, THE), что позволило сосредоточиться на сотрудничестве с университетами, обладающими высокой академической и научной репутацией.

Создание филиалов зарубежных университетов оказывает системное влияние на развитие национальной системы высшего образования, включая внедрение международных стандартов подготовки кадров, практико-ориентированные учебные планы, обучение на английском языке, доступ к цифровым платформам и библиотечным ресурсам головных университетов, а также модернизацию инфраструктуры казахстанских вузов.

В результате реализации совместных проектов в регионах введены в эксплуатацию новые учебно-лабораторные корпуса и общежития, предоставлены отдельные кампусы для филиалов зарубежных университетов, в том числе в рамках сотрудничества с Университетом Аризоны, Heriot-Watt University, РХТУ, SeoulTech, Пекинским университетом языков и культуры, Политехническим университетом Марке. Ведется строительство отдельных кампусов для Cardiff University, Coventry University, МИФИ и МГИМО.

Инвестиции и синергия с реальным сектором экономики

Особую роль в развитии стратегических партнерств играют индустриальные партнеры. Так, ТОО «Казфосфат» выделил средства на поддержку филиала РХТУ. В тоже время многими зарубежными вузами осуществляется привлечение инвестиции путем приобретения лабораторного и учебного оборудований. Так, к примеру, китайской стороной были выделены средства на приобретение оборудования и обучение преподавателей для Мастерской Лу Бань в ВКТУ им. Д.Серикбаева, а также на создание Инжинирингового центра «SMART Driving Technology». В рамках проекта Сеултеха «LUPIC» корейской стороной было выделены средства на развитии института ИИ на базе Коркыт Ата Университета.

Ключевым приоритетом при создании филиалов остается усиление академического и научного потенциала региональных вузов, их трансформация в центры академического превосходства, а также подготовка кадров по дефицитным и стратегически важным направлениям, включая атомную отрасль, «зеленые» технологии, водную безопасность и другие.

Рост международной конкурентоспособности: Казахстан в рейтинге QS Asia 2026

Результаты системной работы нашли отражение в рейтинге QS Asia 2026, в который вошли 44 казахстанских вуза, в том числе 10 новых– впервые, что свидетельствует о росте конкурентоспособности национальной системы высшего образования.

Во исполнение поручений Главы государства в Казахстане реализуется масштабная работа по формированию страны как регионального академического центра. Основной целью является укрепление национальной системы образования за счет трансфера знаний и передовых международных практик, а также привлечение иностранных студентов.

35 тысяч иностранных студентов: Казахстан становится точкой притяжения талантов

Развитие академического центра открывает и новое стратегическое направление – академический туризм. В этой связи запущен проект «Study in Kazakhstan», направленный на повышение привлекательности отечественного высшего образования на международной арене. Поставлена амбициозная задача – увеличить количество иностранных студентов до 100 тысяч к 2029 году.

Уже сегодня достигнут значимый результат: в текущем учебном году в казахстанских вузах обучается более 35 тысяч иностранных студентов, что является рекордным показателем.

Казахстан как региональный академический центр: от стратегии к устойчивому результату

Развитие стратегических партнерств с ведущими зарубежными университетами является одним из ключевых инструментов интеграции Казахстана в глобальное образовательное пространство и дальнейшего устойчивого развития высшего образования.

Вместе с тем, реализация политики по привлечению ведущих зарубежных университетов формирует для Казахстана долгосрочный экономический, кадровый и геополитический эффект. Образовательный сектор становится источником несырьевых доходов, а академический туризм самостоятельным направлением роста экономики. Получение международных дипломов внутри страны снижает образовательную миграцию, удерживает талантливую молодежь и финансовые ресурсы, одновременно повышая качество подготовки кадров за счет внедрения международных стандартов обучения и науки.

Таким образом, филиалы зарубежных вузов ускоряют технологический трансфер, развитие прикладных исследований и подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики, а также формируют новые точки роста в регионах. В совокупности данные меры усиливают международные позиции Казахстана, расширяют инструменты образовательной дипломатии и закрепляют статус страны как регионального академического центра.