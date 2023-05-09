Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
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Жанат Сисекенова, Актобе
Но так складываются обстоятельства с самой Великой Отечественной войны и по сей день, что трудно разорвать круг несправедливого восприятия самоотверженности и любви к родине простого паренька из Хобдинского района. Никак не удается включить в почетный список земли батыров танкиста, чего в свое время не успели добиться фронтовики.