Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза

Один из них – Виктор Беценко. Преподаватель тактики и военной истории в Высшем общевойсковом училище имени Верховного Совета РСФСР находил время для работы в Цент­ральном архиве Министерства обороны СССР в Подольске над материалами 10-го Днепропет­ровского танкового корпуса. Он установил, что Акбий Канжулович Раков, 1923 года рождения, призванный в Рабоче-крестьянскую Красную армию из села Новоалексеевка Хобдинского района, совершил подвиг на Букринском плацдарме при форсировании Днепра осенью 1943 года. «Подвиг, достойный присвоения звания Героя Советского Союза», – написал фронтовик в райвоенкомат в середине 1980-х. Позже подробностями собранной информации полковник запаса Виктор Беценко поделился в районной газете «Знамя труда» (№ 82 от 9 июля 1988 года).

В своей статье он подробно рассказал о самоотверженных действиях экипажа, на тот момент единственного исправного танка из пяти, стремительно атаковавшего фашистов, занявших удобную позицию. Так удалось спасти пехоту, которой было приказано удерживать нужную высоту. Увлекшись, танкисты вырвались вперед на четыреста метров, приняв весь шквал огня на себя, и продолжали давить гусеницами гитлеровцев. Раков истребил в этом бою более сотни врагов. Под плотно закрытыми люками заживо сгорел механик-водитель Виктор Жарков. В спис­ке погибших в журнале боевых действий 183-й танковой бригады командир экипажа Акбий Раков значится 13-м.

«Похоронен в деревне Монас­тырек Ржищевского района Киев­ской области», – оповестил командир танковой бригады капитан М. Новиков брата воина. Известно, что заметки о подвиге Ракова были опубликованы во фронтовой газете «За Родину» (1943 год) и в «Казахстанской правде» (1944).

Неизвестна причина, по которой в донесении на посмертное представление к награде, написанном карандашом на клочке бумаги, фамилии Ракова не оказалось. Такие необъяснимые моменты, к сожалению, будут и дальше сопровождать подвиг героя. Но танкист выжил в том бою. Полуобгоревшего, потерявшего сознание офицера извлекут из разрушенной бронемашины в надежде выпытать полезную информацию. Не добившись ничего, измученного пленника отправят в концентрационный лагерь в Германию.

Интересными сведениями поделился житель Айтекебийского района Жаугашты Жумагалиев нынешней зимой в газете Qobda. В конце 1970-х годов он руководил отделением сберкассы в селе Комсомольское. Однажды летом, в конце рабочего дня, к нему спешно явился ветеринарный врач совхоза «Жабасакский» по имени Амандык. Он радостно сообщил, что из Америки при­ехал брат его отца Мухит Карибаев и пригласил на встречу с ним. В машине рядом с гостем оказались два сотрудника КГБ. Когда приехали домой, то к столу пригласили и соседа, редактора местной газеты «Целинная новь» Аглепеса Наубетъярова. Беседа затянулась допоздна. Ближе к полуночи чекисты отправились спать. Оставшиеся обрадовались возможности для большей откровенности.

Мухит Карибаев попал в плен 28 июня 1942 года в боях за город Орлов. Сначала оказался в польском концлагере, а затем три долгих года провел в Германии. В конце апреля 1945 года был освобожден американцами.

Неделю бывшие пленники наслаждались свободой. В это время американцы отделяли молодежь и офицеров. Собрав примерно тысячу человек, пешим шагом повели в небольшой городок. Там для них были приготовлены баня, чистая одежда, на поляне в лесу расставлены кровати. Они словно попали в рай. Сначала кормили раз в день, затем два-три раза. Количество еды увеличивали постепенно, изголодавшиеся организмы привыкали к нормальному рациону постепенно. Все два месяца восстановления вещало радио, призывая на разных языках поехать в Америку. «Фашизм побежден, фашизм победили мы! Если вы вернетесь на родину, то сразу попадете в сибирские концлагеря и погибнете», – повторялось в эфире.

На раздумье предоставили неделю. К тому моменту Мухит знал, что отец погиб на фронте, а мать умерла. Боясь сталинского режима, принял решение не возвращаться. В столовой познакомился с Раковым. Он категорически отказался отправиться за океан, верил, советская власть поймет и простит его. К сожалению, он глубоко ошибся.

Вернувшись, буквально через несколько дней вновь оказался в лагере, но уже сталинском. Трудился в шахтах Донбасса. Когда уже не мог выполнять положенную норму выработки, был освобожден по состоянию здоровья, но не реабилитирован. В 1947 году, вконец ослабленный, из больницы обратился к минист­ру обороны СССР. Последовала проверка, она подтвердила героизм казахстанца, но к тому моменту он умер. В 1949-м. Ему было 25 лет.

Журналист Центрального телевидения и историк Сергей Коломенский нашел в журнале «Студенческий меридиан» (№ 5, 1987) статью «Акбий и Клаура» командира 183-й танковой бригады капитана М. Новикова. 9 июля 1988 года его заметка «Навечно в наших сердцах» была опубликована в районке «Знамя труда». Пуб­ликации с призывом вернуть честное имя герою, отдать ему должные почести появляются периодически. Есть упоминания в книгах «Десятый танковый Днепровский», вышедших под редакцией генерал-лейтенанта Ивана Афанасьевича Магонова. 25 мая 1988 года он сообщил о том, что совет ветеранов 10-го танкового корпуса и командование 10-й танковой дивизии (в⁄ч 22087) решили ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвое­нии звания Герой Советского Союза Акбию Канжуловичу Ракову посмертно. Узнав об этом, в Министерство обороны СССР обратилась и супруга танкиста Клаура Баймуратова, которая также участвовала в Великой Отечественной войне.

В июне 1990 года в приложении «Досье» «Литературной газеты» была опубликована большая статья полковника Виктора Беценко. 9 апреля 1991 года он написал письма акиму Хобдинского района Ерсаину Ажибаеву и Клауре Баймуратовой, приложив к ним копию обращения к Президенту Казахской ССР Нурсултану Назарбаеву с предложением присвоить Ракову посмерт­но звание «Халық Қаһарманы». Обращение будет направлено военному комиссару Казахской ССР полковнику Аскеру Бакаеву, затем, по цепочке, в областной, районный военкоматы. Отсюда запрос отправится в Подольск, в Центральный архив Министерст­ва обороны РФ. Таким образом бюрократические звенья замкнутся ответом, что Акбий Раков не числится ни в картотеке учета награжденных, ни в кратком биографическом словаре Героев Советского Союза. Хотя россиянин Беценко обращался к казахстанцам совсем с другой идеей, высоко оценив подвиг нашего земляка.

Тему подхватил собкор газеты «Егемен Қазақстан» Амир Оралбай, его заметка вышла 9 мая 2000 года. Подробно подвиг Акбия Ракова описан в статье «Наг­рада найдет героя» в «Казах­станской правде» (22 июня 2022 года) и в Актюбинском вестнике (30 июня 2022 года). Странно то, что у нас любят рассуждать на темы достойного отношения к предкам. Сейчас каждый род, чуть ли не каждая семья находят в своих родословных батыров, извлекая их имена из многовековой давности. Но почему-то вне поле зрения остается Акбий Раков, хотя он не был сиротой.

За реабилитацию честного имени героя плотно взялись актюбинские волонтеры. Возглавил группу директор ТОО «Хабар-Сервис» Жанболат Жубанов. Рядом с ним сбором материалов и подписей неравнодушных людей занимаются сын фронтовика, заместитель главврача городской детской больницы Нуржигит Макенов, а также Сагындык Кангельдиев, Аскар Нуржанов, преподаватель истории гимназии им. И. Тайманова села Кобда Нурбол Медетхан, его дочь, девятиклассница Дильназ и другие. В основном это уроженцы и жители Кобды, но в стороне остаются руководство района, депутаты, общественные организации.

В апреле волонтеры получили ответ из Акорды, в котором сказано, что предложение по Акбию Ракову в соответствии с законом «О государственных наградах РК» будет рассмотрено на очередном заседании соответствую­щей комиссии при акиме Актюбинской области. Все же есть на­дежда, что благородная идея будет поддержана широким кругом общественнос­ти, и, возможно, имя хобдинца появится на площадях и улицах наших городов и сел.

Имя героя известно, подвиг его бессмертен.