Аким Костанайской области назвал причину пожара, при котором погибли пятеро детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На брифинге в СЦК аким региона Кумар Аксакалов озвучил причину пожара в Житикаре, который 11 октября унёс жизнь пятерых детей в возрасте от одного до восьми лет, сообщает Kazpravda.kz

«Печальное событие произошло. Дети оказались сами дома ночью, без присмотра. Старший ребёнок, который выжил, в четыре часа утра проснулся. Пытался, видимо, разжечь печь. И что-то вместе с дровами положил. Он сам говорил, что бутылёк какой-то положил. От этого произошёл взрыв. Он выбежал на улицу. Пока прибежали, всё это произошло», – сказал Аксакалов.

Глава региона встретился с мамой и бабушкой погибших детей. Через несколько дней после трагедии два предприятия приобрели семье двухкомнатную квартиру со всей мебелью и техникой.

Аксакалов пообещал, что перед отопительным сезоном сотрудники ДЧС обходят все дома, в которых проживают многодетные мамы и другие социально уязвимые категории населения. Спасатели проверяют состояние дымоходов и печей.

«Устанавливаются датчики, уловители угарного газа. Уже многим они помогли. Датчик был установлен в этом доме, но почему-то он был отключён. Но это вопрос к самим жителям. Нужно периодически проверять, просто заменить батарейку дорого не стоит», – сказал Аксакалов.

Предварительной причиной пожара называли оставление печи без присмотра. Ход расследования находится под контролем генпрокурора.

После похожего инцидента в Акмолинской области омбудсмен Закиева предложила запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет. На это правозащитник Серик Беркамалов высказал мнение, что предлагаемая мера должна одновременно сопровождаться экономическими мерами поддержки.

Специалист по детской безопасности и семейному развитию Динара Кусаин рассказала, что прямой запрет на оставление детей дома одних во многих странах отсутствует.