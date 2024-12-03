«Для многих семей — это будет невыполнимо»: эксперты о запрете оставлять детей дома одних

Общество, Мнения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вчера в Казнете казахстанцы бурно обсуждали идею детского омбудсмена Динары Закиевой установить запрет на оставление дома детей младше 12 лет, сетуя на то, что родителям приходится оставлять детей дома, чтобы зарабатывать деньги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалист по детской безопасности и семейному развитию, автор сайта Amansabi.kz, член Национального совета по семейным отношениям США Динара Кусаин рассказала, что прямой запрет на оставление детей дома одних во многих странах отсутствует.

«Но, например, в США, Австралии и Канаде есть несколько штатов и провинций, которые регулируют этот вопрос. И там возрастной порог разнится от 8 до 16 лет», – сообщила она.

По словам Динары Кусаин, во многих странах чаще применяется норма «оставление в опасности», которая есть и в казахстанском законодательстве. В Уголовном кодексе РК на сегодняшний день есть две нормы: ст. 119  «Оставление в опасности» и ст. 141 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Как показывает практика, в Казахстане многие трагедии случаются с детьми, даже когда дома находятся взрослые.

«Даже если взрослый физически находится в одном помещении с ребенком, это еще не означает, что ребенок находится под присмотром. Дети выпадают из окон. Травятся лекарствами. Получают ожоги. Тонут в ванной или тонут в водоеме, пока взрослые отдыхают на берегу и пр. Кроме того, если мы говорим о детях, которые имеют особенности развития или хронические тяжелые заболевания, то им и после достижения 12-летнего возраста могут быть необходимы повышенная забота и уход», – считает спикер.  

Внимание, на взгляд эксперта, ценный и ограниченный ресурс. Взрослый человек способен концентрировать внимание максимум от 7 до 20 мин. Поэтому важно создавать вокруг ребенка безопасное пространство и практиковать ответственное поведение всегда.

Также специалист по детской безопасности подчеркнула, что запирать детей снаружи нельзя, чтобы у детей была возможность отпереть дверь и покинуть дом в опасной ситуации. Она убеждена, что лучше установить дополнительный внутренний замок, и, конечно, обучать детей правилам безопасного поведения. 

По мнению посла Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане Акмаржан Кушербаевой, если ребенка родители планировали, ответственно подошли к созданию семьи, то он более защищен, чем незапланированный ребенок, родившийся в семье с низким доходом.

Но сейчас многие семьи вынуждены оставлять своих детей без присмотра, потому что 60% часть населения живет за чертой бедности, и большая часть из них – это дети. По словам эксперта, нужно поднимать социально-экономическое положение населения помимо введения мер безопасности.

«Введь многих семей – это будет просто невыполнимо, поэтому идея возможного запрета в обществе воспринята не очень положительно. Однако такие предложения выносятся, потому что это дорого обходится: мы видим новости про пожары, в которых погибают оставленные дома дети», – говорит она.

Государство должно вести политику по пропаганде планирования семьи и ответственного родительства, заключила Акмаржан Кушербаева. 

Ранее юрист высказал мнение, что предлагаемая норма об ответственности за оставление детей без присмотра действительно назрела.

#дети #безопасность #запрет #омбудсмен

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