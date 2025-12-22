Аким области Жетiсу поздравил местную волейбольную команду с победой в Кубке страны

Спорт
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Бейбит Исабаев встретился с мужской волейбольной командой «Жетісу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу акима области

Фото: акимат области Жетiсу

На встрече глава региона отметил, что победа команды стала результатом самоотверженной работы, сплочённости и высокого уровня подготовки:

«Поздравляю всех с первой победой в истории команды – обладанием Кубка страны. Эта победа – результат коллективного труда и единства. Волейбол – командная игра, где важны не только физическая форма, но и психология, техника, тактика. 90% состава – отечественные спортсмены, шестеро из них представляют Жетысу. Это показывает, что профессионализм местной молодежи растет. Впереди у вас III тур чемпионата страны и Суперкубок. Уверен, что вы также проявите себя достойно», — отметил Б. Исабаев.

В ходе встречи аким области вручил почетные грамоты и благодарственные письма тренерскому штабу, игрокам и медицинскому персоналу команды.

Главный тренер Марат Адрышев выразил благодарность за поддержку, подчеркнув, что созданные условия стали залогом успеха:
«Вы обеспечили нас всем необходимым — новая тренировочная база, решён жилищный вопрос, есть моральная поддержка. Мы чувствуем доверие и поддержку болельщиков, поэтому сделаем всё возможное, чтобы продолжить наш победный путь», — сказал наставник команды.

Своими впечатлениями также поделились капитан команды Айбек Жаксылыков и игрок Роман Егоров, поблагодарив руководство области и болельщиков за доверие и веру в команду.

Мужская волейбольная команда «Жетісу» выступает в составе Национальной лиги третий год. Если в прошлом году коллектив стал бронзовым призёром Кубка, то в этом сезоне впервые в своей истории завоевал золотые медали турнира.
Лучшим игроком Кубка признан представитель «Жетісу» Никита Швалев.

По итогам двух туров Чемпионата Республики Казахстан по волейболу команда, набрав 35 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице.
 

#Спорт #Жетысу #волейбол

