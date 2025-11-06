За три последних дня коммунальные службы вывезли из столицы больше 270 грузовиков снега. Работы ведутся круглосуточно в посменном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

С утра 6 ноября в снегоуборочных работах по городу задействованы порядка 2 500 дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

Минувшей ночью из города на спецполигоны вывезено 444 кубометров снега 36 рейсами. Всего с начала зимнего периода вывезено свыше 3,3 тысячи кубометров или 272 грузовиков снега.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения – дворах, площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.