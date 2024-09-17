Акимату Астаны поручили начать организацию осенних региональных ярмарок

Сельское хозяйство , Столица
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

При этом вице-премьер подчеркнул их социальную значимость для населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Министерством торговли и интеграции разработаны и утверждены стандарты проведения ярмарок и республиканских выставок в Казахстане. Стандарты и календарные графики проведения ярмарок и выставок являются частью Правил внутренней торговли, утвержденных МТИ в июле т.г.

Всего определены 5 видов ярмарок: сезонные, где реализуются школьные принадлежности, уголь, сено и т.д; тематические – для поддержки отечественных товаропроизводителей; сельскохозяйственные – для реализации аграрной продукции населению по доступной цене; праздничные и региональные специализированные выставки с участием нескольких регионов.

«Для каждого вида ярмарки определен календарный график и период проведения. К примеру, сельскохозяйственные ярмарки должны проводиться в районах не реже одного раза в две недели, в городах республиканского и областного значения – не менее одного раза в неделю. В столице ярмарки должны проходить с июня по ноябрь. Места для торговли предоставляются бесплатно. Организационный процесс должен быть оцифрован, чтобы все желающие могли принять участие и подать заявки онлайн. Цены на сельскохозяйственных, праздничных и сезонных ярмарках устанавливаются ниже рыночных», — пояснила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

В свою очередь Серик Жумангарин поручил акимату Астаны начать организацию традиционных осенних региональных ярмарок, подчеркнув при этом их социальную значимость для населения.

По данным МСХ, объем запасов СЗПТ в стране составляет 725,8 тыс. тонн. Продовольственный запас формируется из 29 видов продуктов питания, в их числе: баранина, говядина, овощи, кисломолочные продукты, яблоки, рыба, сыры, творог и др. Продукция хранится на складах СПК, в торговых сетях, у сельхозпроизводителей и крупных оптовых поставщиков.

«С учетом продолжающегося сбора урожая, имеющихся запасов будет достаточно для обеспечения потребностей жителей страны в основных продуктах питания», — отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

За прошедшую неделю средний индекс цен на социально значимые продукты питания остался стабильным. С начала текущего года в Казахстане сохраняется дефляция на уровне -0,2%.

#цены #продукты #Астана #ярмарка #торговля

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