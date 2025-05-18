Министерство промышленности и строительства РК сообщает, что в рамках цифровизации государственных услуг акиматы регионов успешно оказывают государственные услуги в сфере недропользования через Единую платформу недропользования (ЕПН) – https://minerals.e-qazyna.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Через платформу в цифровом формате предоставляются государственные услуги, отнесённые к компетенции местных исполнительных органов, в том числе:

- выдача лицензий на добычу общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ),

- выдача лицензий на старательство,

- разрешение на извлечение угарной массы по ОПИ,

- регистрация договоров залога права недропользования,

- заключение дополнительных соглашений к контрактам на недропользование,

- выдача и переоформление геологического и горного отвода по ОПИ.

«Единая платформа недропользования — это цифровой инструмент, обеспечивающий удобство и прозрачность взаимодействия для всех недропользователей, в том числе для взаимодействия с местными исполнительными органами», – отметила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.

Ежегодно недропользователи обязаны предоставлять отчёт по лицензионно-контрактным участкам (ЛКУ) за предыдущий год. В этом году сдача отчётности осуществлялась исключительно в цифровом формате через платформу ЕПН.

В целях поддержки местных исполнительных органов и недропользователей Министерством проводились обучающие мероприятия с использованием информационно-коммуникационных средств. В рамках этих встреч оказывалась методическая помощь по работе в системе, включая добавление контрактов и лицензий в реестр.

Контракты и лицензии недропользователей были полностью внесены в реестр сотрудниками местных исполнительных органов. В целом по стране в реестр было добавлено 1164 контрактов и 774 лицензий на ОПИ, что обеспечило возможность полноценной и своевременной цифровой сдачи отчётности. Также было сдано 1539 отчётов по ЛКУ.

По большинству регионов отчётность по ЛКУ была сдана в полном объёме, что свидетельствует о высокой цифровой зрелости и эффективной межведомственной координации. Министерство продолжит развитие цифровых инструментов и сопровождение пользователей платформы ЕПН.