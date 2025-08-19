Акиматы регионов отчитались о работе по обеспечению населения питьевой водой

Водное хозяйство
129

По стране реализуется 269 проектов, однако часть из них выполнена лишь на 50 %

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам реализации поручения Главы государства о 100-процентном обеспечении населения страны питьевой водой, а также хода строительства и реконструкции групповых водоводов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В заседании приняли участие руководители Министерства промышленности и строительства, Министерства водных ресурсов и ирригации, а также акиматов областей.

В текущем году на реализацию проектов в сфере строительства и реконструкции групповых водоводов предусмотрено финансирование в объеме 70,2 млрд тенге, в том числе 47,5 млрд тенге из средств Специального государственного фонда.

Министерство водных ресурсов и ирригации, выступая заказчиком, реализует 20 проектов, из которых до конца года планируется завершить 8 объектов. В результате водоснабжение будет улучшено в 149 сельских населенных пунктах, а 4 села (1,5 тыс. жителей) получат доступ к централизованному водоснабжению.

В Северо-Казахстанской, Алматинской и Акмолинской областях ведется разработка и корректировка проектно-сметной документации по шести проектам. В текущем году к централизованному водоснабжению будет подключено 49 сел с населением более 40 тыс. человек. Министерство водных ресурсов и ирригации намерено завершить все запланированные проекты в установленные сроки.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что групповые водоводы являются важнейшими источниками питьевой воды в ряде регионов, и отметил необходимость ускорения работ по их строительству и модернизации.

В ходе совещания были заслушаны отчеты регионов.

Напомним, на реализацию поручения Главы государства по обеспечению населения питьевой водой регионам двумя траншами выделено 161 млрд тенге. В настоящее время по стране реализуется 269 проектов, однако часть из них выполнена лишь на 50 %. Среди регионов, где отмечено отставание и имеются риски несвоевременного завершения работ, названы Абайская, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и город Алматы.

В Алматы фиксируются низкие темпы реализации и неосвоение выделенных средств, а в Абайской области работы по семи проектам, включая три в Семее, не начаты.

«До начала холодов остается два месяца. Переходящих на следующий год проектов быть не должно. Все объекты, запланированные к завершению в текущем году, должны быть сданы в срок. Вопрос водообеспечения находится на моем личном контроле», — подчеркнул вице-премьер.

По итогам совещания Канат Бозумбаев поручил Министерству промышленности и строительства, Министерству водных ресурсов и ирригации организовать постоянный мониторинг хода работ на местах, акиматам - обеспечить выделение необходимых средств за счет местных бюджетов и ввод всех объектов, запланированных к сдаче в этом году.

#регионы #вода

Популярное

Все
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
Нашим палуанам не было равных
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
Заблокировали 600 сайтов
При поддержке фонда
Отрасль нуждается в стратегии
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Новый рубеж развития
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Важная часть жизни общества
За гибель шахтеров – реальные сроки
Мыслить смело, действовать достойно
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
Уборка началась на севере страны
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Сегодня – День спорта
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Водный кризис в Шардаре: ситуацию прокомментировали в проку…
Бозумбаев призвал к справедливому распределению воды в Цент…
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на во…
Более 54 млн кубометров воды направили на экологические нуж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]