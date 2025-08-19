По стране реализуется 269 проектов, однако часть из них выполнена лишь на 50 %

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам реализации поручения Главы государства о 100-процентном обеспечении населения страны питьевой водой, а также хода строительства и реконструкции групповых водоводов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В заседании приняли участие руководители Министерства промышленности и строительства, Министерства водных ресурсов и ирригации, а также акиматов областей.

В текущем году на реализацию проектов в сфере строительства и реконструкции групповых водоводов предусмотрено финансирование в объеме 70,2 млрд тенге, в том числе 47,5 млрд тенге из средств Специального государственного фонда.

Министерство водных ресурсов и ирригации, выступая заказчиком, реализует 20 проектов, из которых до конца года планируется завершить 8 объектов. В результате водоснабжение будет улучшено в 149 сельских населенных пунктах, а 4 села (1,5 тыс. жителей) получат доступ к централизованному водоснабжению.

В Северо-Казахстанской, Алматинской и Акмолинской областях ведется разработка и корректировка проектно-сметной документации по шести проектам. В текущем году к централизованному водоснабжению будет подключено 49 сел с населением более 40 тыс. человек. Министерство водных ресурсов и ирригации намерено завершить все запланированные проекты в установленные сроки.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что групповые водоводы являются важнейшими источниками питьевой воды в ряде регионов, и отметил необходимость ускорения работ по их строительству и модернизации.

В ходе совещания были заслушаны отчеты регионов.

Напомним, на реализацию поручения Главы государства по обеспечению населения питьевой водой регионам двумя траншами выделено 161 млрд тенге. В настоящее время по стране реализуется 269 проектов, однако часть из них выполнена лишь на 50 %. Среди регионов, где отмечено отставание и имеются риски несвоевременного завершения работ, названы Абайская, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и город Алматы.

В Алматы фиксируются низкие темпы реализации и неосвоение выделенных средств, а в Абайской области работы по семи проектам, включая три в Семее, не начаты.

«До начала холодов остается два месяца. Переходящих на следующий год проектов быть не должно. Все объекты, запланированные к завершению в текущем году, должны быть сданы в срок. Вопрос водообеспечения находится на моем личном контроле», — подчеркнул вице-премьер.

По итогам совещания Канат Бозумбаев поручил Министерству промышленности и строительства, Министерству водных ресурсов и ирригации организовать постоянный мониторинг хода работ на местах, акиматам - обеспечить выделение необходимых средств за счет местных бюджетов и ввод всех объектов, запланированных к сдаче в этом году.