Акимы отчитались перед Президентом об основных показателях развития регионов

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Атырауской, Жамбылской, Мангистауской областей и области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимы отчитались перед Президентом об основных показателях социально-экономического развития регионов и планах на предстоящий период. Руководители областей также доложили о ходе исполнения поручений Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание Серика Шапкенова, Ербола Карашукеева, Нурдаулета Килыбая и Дастана Рыспекова, что развитие регионов требует новых подходов.

государства поручил акимам принять конкретные меры, направленные на укрепление экономического потенциала соответствующих областей, решение социальных вопросов, затрагивающих интересы граждан.

Президент поставил задачу ускорить строительство объектов социальной инфраструктуры для детей и юношества, детских реабилитационных центров, поликлиник и больниц. Критически важно продолжить масштабную работу в рамках общественно-политической акции «Таза Қазақстан».

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость постоянного контакта с гражданами и своевременного реагирования на возникающие проблемы. Кроме того, руководству регионов поручено держать на контроле экологическую ситуацию, решительно бороться с криминогенными явлениями, преднамеренными нарушениями закона.

#президент #акимы #отчет

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