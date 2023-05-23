Акимы ответят за воду

Как доложил министр индуст­рии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, на сегодня доступ к централизованному водоснабжению достигает в городах – 98,4, селах – 94,5%. Наименьший охват питьевым водоснабжением отмечен в городах областей Абай, Акмолинской и Жамбылской, а также в селах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

Между тем по поручению Главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить 100-процентный доступ населения к чистой питьевой воде. Нынче на 402 проекта по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге.

В целом по итогам 2025 года необходимо обеспечить чис­той питьевой водой всех жителей оставшихся 25 городов и 1 395 сел. В этой связи выработан соответствующий план, где, по утверждению министра, учтен каждый населенный пункт рес­публики. Ведется мониторинг, в том числе в части проведения поисково-разведочных работ, разработки проектно-сметной документации и хода строительно-монтажных работ.

О ходе строительства и реконструкции групповых водопроводов сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев. О мерах, принимаемых в регионах, также рассказали акимы областей: Костанайской – Кумар Аксакалов, Туркестанской – Дархан Саты­балды, Западно-Казахстанской – Нариман Турегалиев.

Премьер-министр напомнил, что в начале мая на заседании Правительства отмечалось затягивание процесса завершения «долгостроев» по проектам питье­вой воды. Вместе с тем, пока сроки затягиваются, в негодность приходит существующая инфраструктура.

– Так, жители жилого массива Каргалы в Актобе жалуются на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным безальтернативным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, потери воды на котором достигают 70–80%. Жители этих сел из-за регулярных порывов водовода месяцами остаются без воды, – указал Алихан Смаилов.

Спикер также добавил, что в селе Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области водопровод функционирует не в полной мере.

– Это лишь несколько примеров из 9 тысяч официально поданных жалоб от населения за текущий год, – подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства указал и на другие недоработки на мес­тах. В частности, не готова проектная документация в областях Абай, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской. Кроме того, несмотря на имеющуюся потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели на эти цели необходимые средства в полном объеме.

– Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каж­дому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль, – сказал Алихан Смаилов.

По словам Премьер-минист­ра, следующим важным блоком в проводимой работе является обеспечение соответствующей цифровизации водной отрасли.

– Автоматизация производственных процессов водоснабжения обеспечит более рацио­нальное потребление воды. Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты. В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена Интерактивная карта природных ресурсов с модулем «Водные ресурсы». Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета, – отметил глава Правительства.

В заключение, как сообщила пресс-служба Премьер-минист­ра, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы оперативного завершения всех питьевых «долгостроев» и до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году. Также дано указание в 22 поселках завершить поисково-разведочные работы, подготовить проектную документацию по автоматизации процессов водоснабжения и водоотведения в 20 городах.