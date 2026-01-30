Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Акмолинской области пресекли факт незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В ходе проведенных мероприятий оперативниками был установлен 34-летний житель села Жаксы, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли марихуану. Общий вес ее составил 5,6 кг, что в соответствии с действующим законодательством относится к особо крупному размеру.

«По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы, устанавливается происхождение наркотического средства. Кроме того, полицейские выясняют, с какой целью подозреваемый хранил у себя дома столь значительное количество наркотиков, а также проверяют возможные каналы поступления и круг лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению», – проинформировали в правоохранительных органах.

Также в полиции напомнили, что незаконный оборот наркотических средств, в том числе их хранение в крупном и особо крупном размере, влечет за собой строгую уголовную ответственность. Работа по выявлению и пресечению подобных преступлений на территории региона продолжается.