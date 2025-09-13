Акмолинка победила на конкурсе красоты в России

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В первой декаде сентября в Челябинске состоялся международный конкурс красоты, символично названный «Рожденная побеждать», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из архива Венеры Тумановой

Как отметили в районном акимате, Казахстан на конкурсе представляла жительница Бурабайского района Венера Туманова. На десять дней конкурс объединил десятки участниц из Армении, Узбекистана, Казахстана, России. Первый опыт участия в международном конкурсе оказался для Венеры успешным. Наша землячка завоевала титул «Королева дружбы», тронув жюри своей искренностью и жизненной стойкостью.

Поездка на международный конкурс стала для Венеры не только ярким событием, она внесла в ее жизнь незабываемые эмоции, большую веру в свои возможности. Девушка с детства увлекалась музыкой, спортом, мечтала, строила планы. Но трагический случай кардинально изменил ее судьбу. Но не сломил. Она не просто продолжила жить, она начала побеждать. Сегодня Венера Туманова вдохновляет своей стойкостью и жизнелюбием земляков, особенно тех, кто переживает жизненные трудности. Она активно занимается социальным проектом, предоставляя в прокат электромобили для людей с ограниченными возможностями. Помогая, по ее словам, обрести свободу передвижения.

Венера Туманова и сегодня занимается настольным теннисом, участвует в общественной жизни, тем самым ежедневно доказывает тем, кто ее знает: победа — это выбор двигаться вперед, несмотря ни на что.

#Россия #Акмолинская область #конкурс красоты

