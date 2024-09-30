Акмолинские аграрии намолотили 5 млн тонн зерна

В главном зерновом регионе республики активно продолжается уборочная кампания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Местными аграриями намолочено 5 млн тонн, который превзошел уже прошлогоднюю отметку. На сегодня он считается самым лучшим показателем среди зерносеющих областей.

По итогам уборочной кампании планируют намолотить более 6 млн тонн зерна, что больше прогнозируемого объема.

По состоянию на 30 сентября этого года в регионе убрано порядка 3,8 млн га из 5,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 80% от запланированных площадей.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Кенеша Алимжанова, больше половины собранного урожая составляет высококачественное зерно.

«60% урожая текущего года, поступившего на элеваторы области, соответствуют 3-му классу, что позволит сельхозтоваропроизводителям региона реализовать зерно по рыночным ценам», - отметил руководитель областного ведомства.

Ожидается, что в ближайшие дни многие сельскохозяйственные предприятия региона завершат уборочную кампанию.

По данным МСХ, в Казахстане намолочено 20 млн тонн зерна.