На днях на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция членов Национальной комиссии по модернизации. На ней были подробно разъяснены меры по реализации всех направлений общенационального плана. В рамках обозначенного алгоритма все усилия акмолинцев направлены на планомерное пошаговое достижение поставленных задач. Именно об этом доложил С. Кулагин, подчерк­нув, что вопросы реализации Плана нации неоднократно рассматривались и обсуждались на совещаниях с акимами районов и городов, руководителями заинтересованных государственных органов и ведомств.

Работа в рамках первого направления – формирование профессионального госаппарата – проводится согласно новому законодательству «О госслужбе». В настоящее время объявлено 11 общих конкурсов для поступления на госслужбу с низовых должностей. Испытательный срок с обязательным участием наблюдателей и экспертов проходят 34 человека. Утверждена методика оценки деятельности государственных служащих. Годовая оценка работы акимов районов и Степногорска будет проводиться по итогам выполнения заключенных соглашений между главой региона и акимами районов. При акимате области введена должность уполномоченного по этике, который тесно взаимодействует с кадровыми службами всех госорганов.

В рамках второго направления – обеспечение верховенства закона – создана местная полицейская служба, для укрепления материаль­но-технической базы которой в бюджете области заложено 480 млн тенге.

Большой объем работ связан с реализацией третьего направления – дальнейшая индустриализация и обеспечение экономического роста. В частности, в регионе активно проводится информационно-разъяс­нительная работа по внесенным изменениям в Земельный кодекс РК. Теперь введенные новшества дают возможность выкупить предоставленные в аренду земли сельхозназначения с 50-процентной скидкой от кадастровой стоимости в рассрочку до 10 лет. На проведение торгов по продаже сельхозземель местными исполнительными органами запланировано выделение 350 млн тенге. В целом по области в аренде у землепользователей находится 10 млн га сельхозземель. В настоящее время 42 арендатора намерены выкупить в частную собственность почти 90 тыс. га земли, ведется работа по заключению соответствующих договоров купли-продажи. Для реализации сельхозугодий через аукционы, которые начнутся с 1 июля, уже сегодня подготовлено 117 земельных участков площадью 43 тыс. га.

В регионе продолжается разъяс­нительная работа по легализации имущества. В настоящее время поступило порядка 1 700 заявлений на легализацию свыше 3 тыс. объектов на 13,8 млрд тенге. Уже легализовано имущество на 8,8 млрд тенге.

Для недопущения необоснованного роста цен, в первую очередь на социально значимые товары, лекарственные средства, ГСМ, тарифов на коммунальные услуги применяются меры антимонопольного реагирования. Будут ужесточены наказания за нарушения антимонопольного законодательства по фактам ценового сговора, недобросовестной конкуренции, создания искусственного дефицита на товары повседневного спроса.

Целенаправленная работа проводится по привлечению новых источников инвестиций. В области создан Совет по привлечению инвесторов, разработан план мероприятий, в рамках которого нынче планируется проведение Международного инвестиционного форума с приглашением крупных иностранных инвесторов, руководителей дипломатических миссий и посольств.

По Программе индустриализации в области планируется реализация 30 проектов на 461 млрд тенге, в том числе с участием иностранного капитала. В нынешнем году планируется введение в строй 14 объектов обрабатывающей промышленности на 73 млрд тенге. Будет запущен казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк по сборке сельскохозяйственной и коммунальной техники проектной мощностью 4,5 тыс. единиц в год. До 300 единиц в год расширит сборку зерноуборочной техники комбайновый завод «Вектор» с перспективой локализации производства. Многие комплектующие поставляются российским заводом «Ростсельмаш», поэтому предприятие намерено увеличить до 40% долю казахстанского содержания.

Крупнейшим проектом является строительство цементного завода ТОО «Кокше-Цемент» в Енбекшильдерском районе, стоимость которого оценивается почти в 60 млрд тенге. Реализация проекта находится на завершающей стадии, ведутся пуско-наладочные работы.

В области реализуется крупный казахстанско-китайский проект по строительству металлургического комбината на базе Масальского месторождения железных руд в Жаркаинском районе. Его проектная мощность – 1,5 млн тонн железного концентрата в год.

Сегодня руководством области активно прорабатываются вопросы привлечения инвесторов для реализации проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау. Наибольший интерес представляют предложения двух китайских компаний и израильской фирмы, с которыми заключены меморандумы о сотрудничестве.

В агропромышленном секторе развитие производства молока и мяса для Акмолинской области является приоритетным направлением. Нынче планируется увеличение загрузки производственных мощностей по переработке мяса – до 70, а молока – до 65%.

Для привлечения инвестиций в регион проводится работа в рамках ГЧП. На сегодня сформирован перечень из 52 проектов на 24 млрд тенге, определены потенциальные инвесторы. На первом этапе планируется реализовать семь проектов – строительство детсадов, по которым имеется полный пакет документов, подведены инженерные коммуникации.

– В рамках Плана нации поручено создание и реализация экспортных казахстанских брендов. В области действует порядка 80 компаний-экспортеров. Традиционной экспорт­ной продукцией нашего региона являются продовольственное зерно и мука, – отметил С. Кулагин. – Акмолинцами сегодня созданы экспортные региональные бренды по мясу – это мясная продукция «Бакара» от ТОО «Астана Агро Продукт» и мраморная говядина ТОО «КаzBeef». В приграничные регионы России поставляется молочная продукция ТОО «Милк Прожект», ТОО «Молоко Синегорья» с торговыми брендами «Садовое», «Одари», «Зорькин Луг» и куриное яйцо от ТОО «Казгер Кус».

Большие задачи поставлены Главой государства по реформированию системы образования. В области ведется подготовительная работа по внедрению нового стандарта 12-летнего образования. С нового учебного года более 20 тыс. детей-первоклассников будут обучаться по новым образовательным программам. Для обеспечения их учебниками с обновленным содержанием из областного бюджета планируется выделить 177 млн тенге.

Большое внимание уделяется подготовке технических кадров. Сегодня в 38 колледжах обучается свыше 20 тыс. студентов, из них по госзаказу – 13 тыс. Высший колледж Кокшетау вошел в десятку лучших партнерских образовательных учреж­дений республики.

Работа по четвертому направлению – обеспечение идентичности и единства – проводится под эгидой общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». При Акмолинской ассамблее народа Казахстана действуют 39 этнокультурных объединений. Нынче на поддержку их творческой деятельности из бюджета выделено 72 млн тенге. Во Дворце общественного согласия «Қоғамдық келісім» открыты четыре класса по изучению государственного языка для представителей этнокультурных объединений, изучаются девять языков народа Казахстана. В рамках республиканской акции «Большая страна – большая семья», посвященной 25-летию Независимости, проведено около 40 мероприятий, направленных на укрепление и сохранение межнационального согласия и единства.

Программой «Дорожная карта занятости» в нынешнем году будет охвачено более 3 тыс. человек из числа безработных и самозанятых граждан, для этого выделено 3,7 млрд тенге. С предприятиями заключено более 5,5 тыс. трехсторонних меморандумов, что позволит сохранить 92 тыс. рабочих мест.

В рамках пятого направления по формированию подотчетного государства в области создано 20 общественных советов, на которых были заслушаны отчеты акимов всех уровней. Заключен меморандум между акимом области и Премьер-Министром РК по достижению в 2016 году 11 целевых индикаторов, по которым осуществляется ежемесячный мониторинг.

– Глава государства поставил перед казахстанцами большие задачи, и акмолинцы должны приложить все усилия, чтобы достигнуть намеченных показателей. Для этого у нашей области есть необходимый потенциал, – считает С. Кулагин. – Министерством национальной экономики ведется работа по внесению изменений в некоторые законодательные акты в части внедрения самостоятельного бюджета и собственности местного самоуправления. Это позволит нам продолжить реформы в сфере демократизации власти, наделения органов местного самоуправления реальными финансовыми и материальными ресурсами. Так что впереди – большая работа.