Аксакалы сажают деревья

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» во всех населенных пунктах Приаралья проведены массовые субботники.

фото Багдата Есжанова

К акции по санитарной очистке, благоустройству и озеленению подключились участники выездного заседания Респуб­ликанского совета ветеранов, который прошел в Кызылорде. Среди них – Герой Труда Казахстана, депутат Мажилиса, председатель ЦС РОО «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов, государственный и общественный деятель, член Совета старейшин Организации тюркских государств Икрам Адырбеков, депутат Мажилиса Ермурат Бапи, председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Толеубек Мукашев, главы совета ветеранов всех областей страны и другие.

Всего аксакалы высадили в Президентском парке 165 саженцев березы, клена и туи. Также в озеленении приняли участие представители местных исполнительных органов, эковолонтеры, активисты молодежного крыла «Жастар рухы», Кызылординского университета им. Коркыта-ата.

Аким области Нурлыбек Налибаев ознакомил гостей с ходом реконструкции Президентского парка. Здесь реализуются масштабные проекты по благо­устройству: появляется множество аллей, фонтанов, амфитеатров, детских игровых, спортивных и воркаут-площадок, зон отдыха, фуд-кортов, а также аттракционы, танцпол, вело- и беговые дорожки и еще многое другое. На территории парка возводятся круглогодичный детский лагерь отдыха на 300 мест и Ботанический образовательный центр (зимний сад).

По данным акимата области, с начала года в экологических акциях «Таза Қазақстан» приняли участие более 484 тыс. кызылординцев. В населенных пунктах региона очищено 510 скверов и парков, 256 памятников истории и культуры, 1 019 социальных объектов, 3 733 объекта промышленности и бизнеса, 332 водоема, около 45 тыс. улиц. В работах было задействовано 540 единиц техники, на полигоны ТБО вывезено более 21 тыс. тонн мусора. С начала года на территории области посажено свыше 255 тыс. саженцев различных видов деревьев.

