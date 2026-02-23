Активисты Общенациональной коалиции запустили информационную кампанию

Конституционная реформа
0

Активисты Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» начали масштабную разъяснительную работу в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz 

Старт кампании был дан в Астане, после чего мероприятия продолжились в Караганде, Костанае, Павлодаре, Северо-Казахстанской области и Шымкенте. Активисты размещают агитационные плакаты в специально отведённых местах и распространяют среди жителей информационные материалы.

Параллельно представители Народного штаба проводят встречи и консультации по всей республике, разъясняя положения проекта новой Конституции и значение предстоящего референдума.

Член штаба коалиции, заместитель председателя Молодежного крыла «Жастар Рухы» Ержан Хамитов отметил, что в кампании задействована молодежь из всех регионов страны.

«С началом работы коалиции в трех городах республиканского значения и 17 областях были сформированы штабы, в работу которых активно включились волонтеры. Сегодня молодежь распространяет информационные материалы в офлайн-формате, разъясняет гражданам содержание новой Конституции и значимость референдума, который состоится 15 марта. Одновременно ведется системная работа в социальных сетях, что позволяет охватить широкую аудиторию. Наша задача - донести до общества суть и значение предстоящей политической кампании», - подчеркнул он.

По информации штаба, мероприятия проходят не только в областных и городских центрах, но и в районах и сельских населенных пунктах. В ближайшее время планируется проведение акции «От двери к двери», в рамках которой гражданам будут даны разъяснения и предоставлены дополнительные материалы.

 Кроме того, в регионах организуются встречи с трудовыми коллективами, экспертным сообществом и жителями для открытого обсуждения предлагаемых изменений.

 В коалицию вошли ведущие общественно-политические силы страны, включая политические партии и их региональные структуры, общественные объединения, депутатов Парламента и маслихатов, представителей научного и экспертного сообщества, деятелей культуры и спорта, профсоюзы, отраслевые объединения и молодежные организации.

Работа по информированию населения продолжается. Основная цель - обеспечить открытый диалог и создать условия для осознанного участия граждан в предстоящем референдуме.

#молодежь #реформа #конституция

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
На основе идеи человекоцентричности
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
На США вновь обрушились мощные снегопады
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
В США назвали количество женщин-миллиардеров
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
Токаев принял министра внутренних дел Грузии
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Пассажиропоток в Китае за первую половину «чуньюня» превысил 5 млрд поездок
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Жители Акмолинской области обсудили проект новой Конституц…
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права …
В Аксу молодежь и аким области обсудили проект новой Консти…
Информация о референдуме появилась в ЦОНах и медучреждениях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]