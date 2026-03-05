В ходе встречи участникам представили ключевые положения проекта и обсудили его значение для дальнейшего развития страны, сообщили в пресс-службе АО «Казпочта». Баглан Оразбай отметил вклад почтовой службы: более 4,5 тыс. почтальонов ежедневно обеспечивают устойчивую связь даже в отдаленных населенных пунктах. Была подчерк­нута важность активной гражданской позиции и участия в общественно значимых процессах.