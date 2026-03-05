Активная гражданская позиция
Лилия Мухитова
В Астане в информационно-логистическом центре «Юг» состоялась разъяснительная встреча по проекту новой Конституции с участием управляющего директора по почтовому сервису и государственным услугам АО «Казпочта» Баглана Оразбая, депутата Сената Парламента РК Жанны Асановой, председателя районного филиала «Есиль» партии «Amanat» Саниры Жусуповой, члена коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана» Асем Нурсеитовой и члена штаба Есильского районного филиала партии «Amanat» Батыр Шолпан.