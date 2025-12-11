По сравнению с октябрем 2025 года (41 259) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,1%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (8 861 – 22,2%) и Алматы (7 443 – 18,6%), а также Карагандинская область (2 731 – 6,8%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 339 сделок (0,8%).

По сравнению с октябрем 2025г. в ноябре наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Кызылординской (+19,7%), Костанайской (+19,5%) областях и области Жетісу (+14,2%). А наибольший спад за месяц произошел в Мангистауской (-17,7%), Акмолинской (-15,2%) и Атырауской (-12,7%) областях.

За месяц количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 4,1% (на 1 320 сделок). Всего в ноябре 2025 года по квартирам совершено 31 222 сделок – это 78,1% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (27,9%), Алматы (21,9%) и Карагандинскую область (7,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-х комнатные квартиры, в ноябре 2025 года по ним было оформлено 11 888 сделок.

По индивидуальным домам количество сделок за месяц увеличилось на 0,4% (на 34 сделки). Всего в ноябре их было зарегистрировано 8 751. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+33,6%) области, областях Жетісу (+25,4%) и Абай (+11,3%). Наибольший спад за месяц произошел в Мангистауской (-12,8%) области, городе Шымкент (-12,1%) и области Ұлытау (-11,3%).

Количество сделок купли-продажи жилья за ноябрь 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 1,4%, тогда было зарегистрирована 39 421 сделка. Наибольший рост сделок был отмечен в области Жетісу (31,3%), наибольшее снижение – в области Ұлытау (-31%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-ноябрь 2025 года по сравнению c январем-ноябрем 2024 года, что составляет 3,3%.

За год (ноябрь 2025г. к ноябрю 2024г.) цены на новое жилье повысились на 15,5%, перепродажу квартир вторичного рынка – на 14,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 11,9%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Алматы – на 19,9%, Павлодар – на 19,6%, Конаев – на 17,5%, Астана – на 17,4%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен г.Алматы (23%), г.Актобе (19,4%), г.Павлодар (17,5%), на рынке аренды жилья – г.Павлодар (36,9%), г.Актобе (34,3%), г.Петропавловск (25,6%), г.Кызылорда (19,7%), г.Усть-Каменогорск (18,9%), г.Астана (17,7%).