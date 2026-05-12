В апреле жилищных сделок в Казахстане стало больше

Статистика

Таковы данные Бюро нацстатистики

В апреле 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 35 154, что на 23,4% больше по сравнению с мартом (28 493 сделки), сообщает Kazpravda.kz

Наибольшая активность на рынке недвижимости сохраняется в Алматы - 6 498 сделок (18,5%), Астане - 6 193 сделки (17,6%) и Карагандинской области - 2 841 сделка (8,1%). Наименьший показатель зафиксирован в области Ұлытау - 324 сделки (0,9%).

По сравнению с мартом 2026 года рост количества сделок отмечен во всех регионах страны, за исключением Атырауской области, где показатель снизился на 5,6%. Наиболее заметное увеличение зарегистрировано в области Ұлытау (+55,8%), Кызылординской области (+49,4%) и области Абай (+45,7%).

В годовом выражении количество сделок купли-продажи жилья в апреле 2026 года сократилось на 4,6%. В апреле прошлого года было зарегистрировано 36 839 сделок. Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Туркестанской области (+41,5%), тогда как самое значительное снижение зафиксировано в области Ұлытау (-28,6%).

По итогам января–апреля 2026 года количество сделок купли-продажи жилья снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

