Свежий выпуск Акцент – на коллективное лидерство 17 октября 2022 г. 0:00 Эдуард Полетаев, директор общественного фонда «Мир Евразии» Партийная система Казахстана – одна из самых молодых в мире. Активно она начала формироваться лишь с начала 90-х годов XX века, когда были провозглашены многопартийность и плюрализм. Шестого октября в Астане состоялся внеочередной XXIV съезд правящей партии. В принятой на нем политической платформе отмечено, что «Amanat» готова меняться вместе с обществом и работать в конкурентных условиях. Настало время извлечь ошибки из прошлого, объективно оценить настоящее и создавать будущее. Это важная цитата, поясняющая, в частности, что самой партии необходимо иметь конкретное представление о том, какой именно ее образ создается, понимать, как распространить этот образ шире базового электората и организовать свою работу в новых условиях, соответствуя идеалам и ценностям избирателей, влияя на их политический выбор. Однако в соцсетях после проведенного съезда обнаружилась критика: мол, партия не изменилась – поменялась только вывеска – с «Nur Otan» на «Amanat». Так ли это на самом деле? Партия на протяжении года осуществляла трансформацию. На утрату поставлены прежние документы, определявшие ее деятельность. В разработке вышеуказанной новой Политической платформы, которая велась почти полгода, участвовали более 40 тыс. партийцев, проведено 225 конференций. Безусловно, существует тяга к моноцентричной модели партийной организации, реформируемые политические институты на казахстанской почве все еще находятся под влиянием привычной модели политической культуры. Тем не менее наше время характеризуется тем, что традиционные партии всех стран существенно трансформируются. Крылатая фраза бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина «сколько партий в России ни создавай, все равно получается КПСС» была актуальна лет 10–20 назад, но не в нынешних условиях информационной эры. Статистические данные по партии «Amanat» показывают, что в ней и во всех ее организационных структурах произошли значительные изменения. В частности, повысилась эффективность инструментов обратной связи с населением – проведена реструктуризация общественных советов, созданы мобильная общественная приемная, а также приемные на базе крупных первичных партийных организаций, укрепились региональные ряды. В деятельности стало больше открытости. На встречах с казахстанскими экспертами обсуждаются не только болевые точки в общественном развитии – идет серьезный критический анализ промахов и упущений в деятельности. Введен рейтинг депутатов маслихатов всех уровней, работают диалоговая площадка Talqylau и партийный пресс-центр. Также можно отметить усиление партийного контроля, использование адресного подхода в работе с населением и перезагрузку деятельности молодежного крыла. В целом партия демонстрирует заинтересованность в открытости и реформах, проявляя готовность к поиску компромиссов по многим политическим вопросам. Конечно, изменение облика «Amanat», в том числе организационной структуры, методов управления, продвижения, не означает того, что ее функциональное предназначение должно претерпеть радикальные изменения. Кредо любой партии заключается в том, чтобы функционировать в качестве инструмента завоевания политической власти. К тому же вся деятельность казахстанских партий по-прежнему осуществляется в соответствии с Законом РК от 15 июля 2002 года № 344-II «О политических партиях». Тем не менее «Amanat» как минимум изменила свой стиль поведения, поэтому она уже не сможет при этом оставаться копией «Nur Otan».