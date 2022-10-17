Акцент – на коллективное лидерство

Партийная система Казахстана – одна из самых молодых в мире. Активно она начала формироваться лишь с начала 90-х годов XX века, когда были провозглашены многопартийность и плюрализм.

Шестого октября в Астане состоялся внеочередной XXIV съезд правящей партии. В принятой на нем политической платформе отмечено, что «Amanat» готова меняться вместе с обществом и работать в конкурентных условиях. Настало время извлечь ошибки из прошлого, объективно оценить настоящее и создавать будущее.

Это важная цитата, поясняю­щая, в частности, что самой партии необходимо иметь конкретное представление о том, какой именно ее образ создается, понимать, как распространить этот образ шире базового электората и организовать свою работу в новых условиях, соответствуя идеа­лам и ценностям избирателей, влияя на их политический выбор.

Однако в соцсетях после проведенного съезда обнаружилась критика: мол, партия не изменилась – поменялась только вывес­ка – с «Nur Otan» на «Amanat». Так ли это на самом деле?

Партия на протяжении года осуществляла трансформацию. На утрату поставлены прежние документы, определявшие ее дея­тельность. В разработке вышеука­занной новой Политической платформы, которая велась почти полгода, участвовали более 40 тыс. партийцев, проведено 225 конференций.

Безусловно, существует тяга к моноцентричной модели партийной организации, реформируе­мые политические институты на казахстанской почве все еще находятся под влиянием привычной модели политической культуры. Тем не менее наше время характеризуется тем, что традиционные партии всех стран существенно трансформируются.

Крылатая фраза бывшего премь­ер-министра РФ Виктора Черномырдина «сколько партий в России ни создавай, все равно получается КПСС» была актуальна лет 10–20 назад, но не в нынешних условиях информационной эры. Статистические данные по партии «Amanat» показывают, что в ней и во всех ее организационных структурах произошли значительные изменения. В частности, повысилась эффективность инструментов обратной связи с населением – проведена реструктуризация общественных советов, созданы мобильная общественная приемная, а также приемные на базе крупных первичных партийных организаций, укрепились региональные ряды. В деятельности стало больше открытости. На встречах с казахстанскими экс­пертами обсуждаются не только болевые точки в общественном развитии – идет серьезный критический анализ промахов и упущений в деятельности. Введен рейтинг депутатов маслихатов всех уровней, работают диалоговая площадка Talqylau и партийный пресс-центр. Также можно отметить усиление партийного контроля, использование адресного подхода в работе с населением и перезагрузку дея­тельности молодежного крыла. В целом партия демонстрирует заинтересованность в открытос­ти и реформах, проявляя готовность к поиску компромиссов по многим политическим вопросам.

Конечно, изменение облика «Amanat», в том числе организационной структуры, методов управления, продвижения, не означает того, что ее функциональное предназначение должно претерпеть радикальные изменения. Кредо любой партии заключается в том, чтобы функционировать в качестве инструмента завоевания политической власти. К тому же вся деятельность казахстанских партий по-прежнему осуществляется в соответствии с Законом РК от 15 июля 2002 года № 344-II «О политических партиях». Тем не менее «Amanat» как минимум изменила свой стиль поведения, поэтому она уже не сможет при этом оставаться копией «Nur Otan».