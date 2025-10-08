Акцент – на промышленность

Сенаторы ознакомились с социально-экономическим положением Актюбинской области

С рабочей поездкой в регионе побывали сенаторы от Комитета палаты по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Серик Шайдаров, Бауыржан Каниев, Сагындык Лукпанов. Гости посетили Актюбинский завод ферросплавов, рельсобалочный завод, завод нефтяного оборудования, ТОО «Зерде-Керамика Актобе» и ряд других промышленных предприятий.

Все эти объекты – флагманы индустриального сектора региона. Производимая ими продукция – рельсы, ферросплавы, керамика, нефтяное оборудование – экспортно ориентированные товары с добавленной стоимостью, которые поддерживают экономическую устойчивость страны.

Во время посещения промышленных предприятий основное внимание было уделено таким вопросам, как барьеры, сдерживающие экспорт, и реальный уровень государственной поддержки бизнеса. На встречах с руководителями предприятий также поднимались темы налоговой нагрузки, доступности финансирования, конкуренции с импортом и необходимости законодательной поддержки для повышения конкурентоспособности отечественных товаров.

Сенатор Серик Шайдаров по итогам этих встреч подчеркнул, что депутаты продолжат работу над совершенствованием нормативной базы с целью поддержки отечественных товаропроизводителей и создания равных условий для выхода на внешние рынки.

Во второй половине дня состоялось совещание с участием акима области Асхата Шахарова и руководителей управлений. Главной темой стали текущее социально-экономическое положение региона и реализация нацпроектов.

– Сегодня у нас есть возможность обсудить ключевые направления развития и определить шаги, которые помогут повысить качество жизни жителей региона, – отметил Асхат Шахаров на встрече с сенаторами.

Заместитель акима области Абзал Абдикаримов в своем докладе сделал акцент на инвестиционную активность региона. По его словам, в 2025 году планируется привлечь более 680 млрд тенге инвестиций, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. В регио­не уже реализуются 93 инвестицион­ных проекта на общую сумму около 5 трлн тенге.

Только в текущем году введены в экс­плуатацию пять крупных объектов общей стоимостью 88 млрд тенге, соз­дано свыше 360 новых рабочих мест. Среди ключевых проектов – ветро­электростанция «Хромтау-1», завод по производству агрохимикатов и предприятие KazFeltec.

Важно отметить, что речь идет не о концепциях или планах на перспективу, а о реальных, уже работающих производствах. Это принципиально важно в контексте доверия к регионам как к полноценным точкам роста национальной экономики.

Отдельное внимание было уделено социальным программам. Так, в прошлом году в области открыто 15 новых школ на четыре тысячи мест. В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще семь в рамках нацпроекта «Келешек мектептері», а также построить 12 школ в сельской местности и детсад для детей с особыми образовательными потребностями. Из 29 проектов модернизации сельской медицины уже завершены 22. Еще семь объектов здравоохранения планируется сдать до конца этого года. Продолжается реконструкция автодорог Актобе – Карабутак – Улгайсын и Кандыагаш – Шалкар – Иргиз, которые имеют стратегическое значение как для региона, так и для всей транспортной системы Казахстана.

Однако все не так гладко. Абзал Абдикаримов обозначил и слабые звенья, отметив, что реализации нескольких проектов мешают задержки поступ­ления республиканских средств, сохраняющаяся дебиторская задолженность и снижение объема субвенций на 2026 год.

– Для реализации девяти приоритетных проектов, уже получивших положительные заключения, необходима поддержка со стороны цент­ральных государственных органов, включая содействие в строительстве нового стадиона, драмтеатра и объектов водоснабжения, – подчеркнул он, обращаясь к сенаторам.

Ответ Серика Шайдарова был лаконичным, но содержательным:

– Мы намерены поддерживать инициативы региона, в том числе в части доработки законодательства, которое будет способствовать развитию экспорта и защите интересов бизнеса.

Теперь важно, чтобы за озвученной поддержкой последовали конкретные действия как в законодательной сфере, так и в межведомственном взаимодействии. В этом случае предложения, прозвучавшие в Актобе, смогут превратиться в реальные инструменты поддержки бизнеса, инфраструктуры и социальной сферы. Для области же в целом это возможность не только укрепить промышленный потенциал, но и улучшить качество жизни на местах.

