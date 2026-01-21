Фото: Фейсбук

В выступлении на Курултае Глава государства уделил большое внимание проблемам энергетики – одной из ключевых отраслей казахстанской экономики, которую обычно ассоциируют с нефтедобычей и переработкой. Но в этот раз его внимание было обращено на угольную отрасль в контексте развития электроэнергетики. Президент отметил, что существующие объемы выработки электроэнергии (123 млрд кВт⋅ч) не соответствуют потребностям ускоренного роста, и в этой связи остановился на роли угля. Он справедливо подчеркнул, что уголь является стратегическим активом, который следует использовать на новых энергетических мощностях, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций, а также поручил придать угольной генерации статус национального проекта, в рамках которого будут построены новые ТЭЦ, введены дополнительные энергоблоки в Экибастузе, и т.д.

В сделанном Президентом акценте на роли угля в энергетике Казахстана можно отметить, прежде всего, экономический прагматизм. Обладая огромными запасами угля, в том числе, легкоизвлекаемого на крупнейшем в мире экибастузском разрезе «Богатырь», Казахстан должен продолжать активно использовать уголь как основной источник генерации – разумеется, с соблюдением природоохранных мер и на основе передовых технологий, ограничивающих выбросы. Между тем, в последнее время глобальный энергетический мейнстрим предполагает отказ от ископаемого топлива вообще, и от угля – в наибольшей мере в рамках концепта декарборнизации экономики, направленной на сокращение выбросов СО2, призванного минимизировать антропогенное воздействие на климат. Казахстан долгое время следовал в русле этой повестки, также ориентируясь на декарбонизацию, что отражалось и в профильных документах (например, в Концепции по переходу страны к «зеленой экономике»), и в ратификации соответствующих международных соглашений, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Этот курс включал снижение доли угольной генерации в энергобалансе страны в 2-3 раза в пользу ВИЭ, газовой и атомной генерации, при том, что экономическая эффективность угольной генерации в Казахстане более чем конкурентоспособна.

В этой связи, акцент на угольной отрасли, поставленный Главой государства можно рассматривать не просто как поворот к экономическому прагматизму от модных глобальных тенденций, но и как восстановление приоритета национальных интересов (если угодно, экономического суверенитета) в стратегии развития энергетического сектора, которые ранее находились в тени глобальной повестки декарбонизации, климатических изменений, борьбы с парниковыми газами, и пр. Очевидно, этот акцент и новый импульс для развития угольной отрасли приведут к пересмотру некоторых параметров энергетической стратегии страны, возможно – и к пересмотру международных обязательств Казахстана, но поставленные задачи послужат на благо развития национальной экономики.