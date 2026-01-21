Акцент - на роли угля в энергетике Казахстана

Национальный курултай
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Вячеслав Додонов, главный научный сотрудник ИФПР, выразил свое мнение о выступлении Президента Казахстана на Курултае в Кызылорде, передает Kazpravda.kz

Фото: Фейсбук

В выступлении на Курултае Глава государства уделил большое внимание проблемам энергетики – одной из ключевых отраслей казахстанской экономики, которую обычно ассоциируют с нефтедобычей и переработкой. Но в этот раз его внимание было обращено на угольную отрасль в контексте развития электроэнергетики. Президент отметил, что существующие объемы выработки электроэнергии (123 млрд кВт⋅ч) не соответствуют потребностям ускоренного роста, и в этой связи остановился на роли угля. Он справедливо подчеркнул, что уголь является стратегическим активом, который следует использовать на новых энергетических мощностях, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций, а также поручил придать угольной генерации статус национального проекта, в рамках которого будут построены новые ТЭЦ, введены дополнительные энергоблоки в Экибастузе, и т.д.

В сделанном Президентом акценте на роли угля в энергетике Казахстана можно отметить, прежде всего, экономический прагматизм. Обладая огромными запасами угля, в том числе, легкоизвлекаемого на крупнейшем в мире экибастузском разрезе «Богатырь», Казахстан должен продолжать активно использовать уголь как основной источник генерации – разумеется, с соблюдением природоохранных мер и на основе передовых технологий, ограничивающих выбросы. Между тем, в последнее время глобальный энергетический мейнстрим предполагает отказ от ископаемого топлива вообще, и от угля – в наибольшей мере в рамках концепта декарборнизации экономики, направленной на сокращение выбросов СО2, призванного минимизировать антропогенное воздействие на климат. Казахстан долгое время следовал в русле этой повестки, также ориентируясь на декарбонизацию, что отражалось и в профильных документах (например, в Концепции по переходу страны к «зеленой экономике»), и в ратификации соответствующих международных соглашений, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Этот курс включал снижение доли угольной генерации в энергобалансе страны в 2-3 раза в пользу ВИЭ, газовой и атомной генерации, при том, что экономическая эффективность угольной генерации в Казахстане более чем конкурентоспособна.

В этой связи, акцент на угольной отрасли, поставленный Главой государства можно рассматривать не просто как поворот к экономическому прагматизму от модных глобальных тенденций, но и как восстановление приоритета национальных интересов (если угодно, экономического суверенитета) в стратегии развития энергетического сектора, которые ранее находились в тени глобальной повестки декарбонизации, климатических изменений, борьбы с парниковыми газами, и пр. Очевидно, этот акцент и новый импульс для развития угольной отрасли приведут к пересмотру некоторых параметров энергетической стратегии страны, возможно – и к пересмотру международных обязательств Казахстана, но поставленные задачи послужат на благо развития национальной экономики.

 

#уголь #мнение #курултай #эксперт

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Снег, камера – «Мотор!»
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Диалог на языке символов
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Ответ актуальным запросам современности
Макинцы готовятся к новосельям
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Театр нового формата
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Логичное продолжение политической модернизации
Вся история стройки – в одном документе
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Конституционная реформа является основополагающей для страны
Курултай – пример степной демократии
Образование и устойчивое развитие: предложения Национальног…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]