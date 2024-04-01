Меры по снижению инфляции рассмотрели в правительстве

Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели проект актуализированного Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Документ будет пролонгирован до 2025 года включительно и дополнен новыми мероприятиями. Они направлены на формирование запасов овощей осеннего урожая, реализацию инвестиционных проектов в химической отрасли, импортозамещающих проектов в легкой промышленности.

Предусмотрены также строительство тепличного комплекса и овощехранилища в Шымкенте, завода по производству растительного масла в ВКО, мясокомбината в Алматинской области, выращивание интенсивных садов в Кызылординской области, установка системы орошения сельскохозяйственных культур в Костанайской области и др.

«В актуализированном Комплексе мер будут предусмотрены целевые индикаторы по каждому мероприятию. В целом документ ориентирован на борьбу с инфляцией через увеличение товарного предложения. Поэтому всем задействованным госорганам необходимо усилить меры по увеличению объемов производства отечественной продукции для насыщения внутреннего рынка», — подчеркнул вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Проект Комплекса мер был одобрен на совещании.  Документ направят на прохождение необходимых согласительных процедур и утверждения.

#инфляция #Правительство #Жумангарин

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