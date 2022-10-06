Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудили главы правительств Казахстана и России

На полях второго Каспийского экономического форума в Москве премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.