Отход от начавшей формироваться традиции проведения заседаний Национального курултая в преддверии Наурыза более чем оправдан. Казахстан вступает в новый этап развития, и Президент в интервью газете «Turkistan» отметил, что нынешний год окажется для страны судьбоносным, произойдут события, которые определят вектор развития республики на долгие годы.

Учитывая, что Национальный курултай уже основательно утвердился как площадка для обсуждения важнейших для государства вопросов и определения стратегических ориентиров, стоит ожидать, что встречу в Кызылорде Глава государства использует для того, чтобы озвучить задачи и поручения, реализация которых не терпит отлагательства.

Впервые Национальный курултай был созван в 2022 году по инициативе Президента ­Касым-Жомарта Токаева в качестве площадки, на практике воплощающей принцип «слышащего государства». В его состав вошли депутаты Парламента, представители политических партий, сфер образования, науки, культуры, бизнеса, медицины, спорта, защиты прав человека, представители региональных общественных советов, молодежные лидеры и активисты, причем состав регулярно обновляется. Такой подход позволил обеспечить максимально широкий и полезный диалог, который конвертируется в конкретные предложения и решения. И очень скоро стало понятно, что предложенный Главой государства механизм заработал.

«Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров. Этого не будет и впредь», – заявил ­Касым-Жомарт Токаев, выступая на III курултае, и сдержал обещание.

На сегодняшний день прошло уже четыре заседания (в Улытау, Туркестане, Атырау, Бурабае), и каждое из них дало новый импульс реформам и преобразованиям в самых разных сферах – от экономики до идеологии, от укоренения принципа «Закон и Порядок» до развития отечественной культуры. Самое главное: важные предложения, которые озвучивались и прорабатывались в рамках курултая, после заседания не «зависали в воздухе», а немедленно шли в работу – как поручения Президента, находящиеся на его постоянном конт­роле. В результате значительная часть инициатив Национального курултая уже получила практическое воплощение.

В частности, ярким показателем результативности работы можно назвать принятие почти двух десятков законов. В их чис­ле – поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые «возродили» День Рес­публики (эта инициатива была озвучена Президентом на первом заседании Нацкурултая); Закон «Об особом статусе города Туркестана» (инициатива II курултая); поправки, затрагивающие систему государственных наград, согласно которым учреждены девять новых почетных званий для людей труда: ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей. Степеням ордена «Айбын» присвое­ны имена легендарных воинов-героев Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева (III заседание).

На IV заседании Национального курултая Глава государства поддержал инициативу о необходимости принятия концептуального документа в сфере внут­ренней политики, после чего немедленно была начата работа по его подготовке. Почти полгода шли экспертные обсуждения, а 5 ноября 2025 года Президент подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценнос­тей и направлений внутренней политики Республики Казах­стан». Документ четко и доступно сформулировал идеологию проводимой госполитики и дал понимание контуров образа будущего страны.

Большое место в повестке дня Национального курултая занимают вопросы укрепления в казахстанском обществе принципов «Закона и Порядка». В рамках реа­лизации инициатив, озвученных на различных заседаниях, были приняты поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей; по дифференциации ответственности нарко­курьеров и производителей наркотиков; по запрету вейпов. Также при участии членов Нацкурултая прорабатывались комп­лексные концепции по борьбе с наркотизмом, противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.

В конце 2025 года Глава государства подписал закон, которым внесены важные поправки, затрагивающие вопросы охраны объектов историко-культурного наследия. Они касаются совершенствования системы лицензирования археологических работ, сохранения объектов после раскопок, восстановления окружающей территории и централизованного хранения материалов, а также создания Государственного фонда, Национального депозитария и Единой автоматизированной информационной системы. Эти новеллы тоже были инициированы в рамках Нацкурултая.

Культурно-гуманитарный блок – одно из важнейших направлений деятельности курултая. Здесь среди результатов работы: присвоение национального статуса Государственному историко-культурному музею-заповеднику «Әзірет Сұлтан» (Туркестан), создание Научного центра ясауиведения; разработка Единой программы воспитания в школах «Адал азамат». Включение в календарь праздников Национального дня книги, который впервые был отпразднован 23 апреля 2025 года, – это также реализация инициативы, предложенной членами Нацкурултая и поддержанной Президентом.

В прошлом году реализована еще одна инициатива Главы государства. На IV заседании Национального курултая ­Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по сохранению уникального документального наследия нашей страны. В рамках данного поручения в 2025-м казахстанской стороне удалось добиться внесения рукописи «Хандар шежіресі» («Генеалогия ханов») в Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Кроме того, проводимая сегодня системная работа по включению плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ­ЮНЕСКО – это также поручение, данное Президентом на заседании Нацкурултая.

Системная деятельность по реализации инициатив Нацио­нального курултая последовательно продолжается, многие из них рассчитаны на долгосрочный период, требуют институциональных изменений. Кроме того, повестка данных ежегодных встреч – это также актуализация долгосрочной стратегии развития страны, проработка образа будущего Казахстана. Ведь, как подчеркнул Касым-Жомарт ­Токаев, выступая на IV заседании в Бурабае: «Правильное целеполагание – это основа основ любого успеха».

Предстоящая пятая встреча в Кызылорде, безусловно, расширит и дополнит пул поручений, задач и приоритетов, подтвердив статус Нацкурултая как эффективной площадки для коммуникации и коллаборации государства и общества, результатом которых становятся конкретные решения, чья цель – строительство справедливого, безопасного, процветающего Казахстана.