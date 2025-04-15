Актюбинские подростки выставляли в TikTok фотографии с оружием

Криминал
77
Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Потенциально опасные публикации выявили сотрудники департамента полиции Актюбинской области в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На размещенных в соцсети фотографиях юноши в возрасте от 16 до 17 лет позируют с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены личности шести подростков, причастных к данным снимкам. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и среднеспециальных учебных заведений Актобе, шестой – старшеклассник из района. У одного из подростков изъят газовый пистолет.

Несовершеннолетние признались в том, что фотографии были сделаны «ради контента» и не имели цели запугивания или пропаганды насилия.

С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, «герои публикации» поставлены на профилактический учет. Провокационные фото удалены, в учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем.

Пресс-служба департамента полиции напоминает, с 10 апреля на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В его рамках усилены рейдовые и профилактические мероприятия, а также ведется активный мониторинг социальных сетей с целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

#полиция #соцсети #оружие #подростки

Популярное

Все
Незнание законов не освобождает от... профессии
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
От Ташкента до Москвы
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Когда наука – это призвание
Говорят правнуки солдат Победы
Создан Совет по профилактике наркомании
Будущее глобального углеродного рынка
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
Как увлечь ребенка чтением
С перспективой трудоустройства
Насильно мил не будешь
Противоправный контент будет заблокирован
Отдаленный район получит импульс развития
Три юбилея Тамары Ткаченко
Алаколь грозит подтоплением
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Перешагнул вековой рубеж
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

В Бишкеке спустя 13 лет задержали казахстанца, разыскиваемо…
Павлодарские прокуроры нашли нарколабораторию по счетчику
В Алматы завершили расследование дела о контрабанде наркоти…
25 преступных групп задержали в РК с начала года за квартир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]