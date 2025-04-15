Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На размещенных в соцсети фотографиях юноши в возрасте от 16 до 17 лет позируют с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены личности шести подростков, причастных к данным снимкам. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и среднеспециальных учебных заведений Актобе, шестой – старшеклассник из района. У одного из подростков изъят газовый пистолет.

Несовершеннолетние признались в том, что фотографии были сделаны «ради контента» и не имели цели запугивания или пропаганды насилия.

С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, «герои публикации» поставлены на профилактический учет. Провокационные фото удалены, в учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем.

Пресс-служба департамента полиции напоминает, с 10 апреля на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В его рамках усилены рейдовые и профилактические мероприятия, а также ведется активный мониторинг социальных сетей с целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.