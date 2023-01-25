Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)

Происшествия , Здравоохранение , Скандалы
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Двух медработниц по подозрению в торговле младенцем задержали в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Ранее прокуратура Жамбылской области сообщала, что 12 января сотрудники Департамента полиции области совместно с прокуратурой Тараза выявили факт торговли новорожденным ребенком.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух акушерок Таразской городской многопрофильной больницы.

В ходе следственных мероприятий установлено, что у акушерок за 1,5 млн тенге купила новорожденную девочку 39-летняя горожанка.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Торговля несовершеннолетними». Женщины водворены в изолятор временного содержания.

Покупательнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новорожденный ребенок помещен в дом малютки Тараза. Расследование продолжается.

 

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