Новорожденных продавали в Таразе – задержаны 2 медработника

Прокуратура пресекла факт торговли новорожденными детьми в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook надзорного органа Жамбылской области.

Фото: facebook.com/Zhmb.Prokuratura

Прокуратура Тараза совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявила факт торговли новорожденными детьми в городе.

«По данному факту 12 января 2023 года начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Торговля несовершеннолетними».

Задержаны 2 медицинских работника Таразской городской многопрофильной больницы. Они в соответствии со статьей 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания», – детализировали в облпрокуратуре.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры города.