Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал двукратным призером международного турнира WTT WTT Youth Star Contender в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В личном разряде казахстанец одержал пять побед, дошел до полуфинала, где уступил серебряному призёру молодёжного чемпионата мира в командных соревнованиях Абхинандху Прадхивадхи (Индия). Выход в 1/2 позволил ему завоевать «бронзу».

Также Алан занял третье место в парном разряде. Казахстанец выступал в дуэте с Игнасом Сисановасом (Литва).