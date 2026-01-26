Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре

Теннис
148
Дана Аменова
специальный корреспондент

В личном разряде казахстанец одержал пять побед

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал двукратным призером международного турнира WTT WTT Youth Star Contender в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В личном разряде казахстанец одержал пять побед, дошел до полуфинала, где уступил серебряному призёру молодёжного чемпионата мира в командных соревнованиях Абхинандху Прадхивадхи (Индия). Выход в 1/2 позволил ему завоевать «бронзу».

Также Алан занял третье место в парном разряде. Казахстанец выступал в дуэте с Игнасом Сисановасом (Литва). 

#турнир #медали #настольный теннис #Алан Курмангалиев

