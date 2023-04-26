Аланна и Амина – чемпионки!

Спорт
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Дмитрий Норкин

Мир шахмат полон событий. Юные казахстанские шахматисты отличились в Греции, а в Астане был сыгран очередной тур первенства планеты-2023.

фото fide.com

В столице Казахстана продолжается яркое противостояние двух мировых звезд за обладание шахматной короной. Уже состоялась 11-я партия между китайским гроссмейстером Дин Лижэнем и россиянином Яном Непомнящим, выступающим под нейтральным флагом ФИДЕ. Зафиксирована четвертая ничья подряд.

В этот раз белыми фигурами играл Непомнящий. Спортсмен не смог воспользоваться небольшим преимуществом, которое дает право первого хода. Встреча соперников завершилась на 39-м ходу, а общий счет в матче 6-5 в пользу Яна. 12-я партия состоится сегодня, белыми теперь сыграет Дин Лижэнь.

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем так называемую «партию смерти». Напомним, что общий призовой фонд матча – 2 млн евро. Победитель получит 60%, проигравший – 40%.

– Испанская партия всегда дает белым небольшое давление. Мы уже играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошел по другой линии, – сказал Ян Непомнящий на послематчевой пресс-конференции. – Я рассчитывал, что мы придем к игре с ладьями с тремя пешками против двух, но это не получилось. Черные стояли очень крепко. Может быть, мне стоило играть чуть медленнее. Нельзя сказать, что я доволен, ни в коем случае... С другой стороны, ничья – это в целом приемлемый результат в такой ситуации. Впереди еще три партии. Я должен показать в них все, что могу. Сейчас очевидно: ничего в матче не решено.

– Ян играл в дебюте так же, как когда-то на турнире претендентов, и это были плохие воспоминания для меня, потому что я тогда проиграл… Сегодня мы сыграли по другой линии. И, кажется, я сыграл намного лучше, чем в прошлый раз. Конечно, я постараюсь сделать все возможное в трех оставшихся партиях. У меня будет выходной и больше времени, чтобы подготовить какую-то особенную идею, – в свою очередь прокомментировал очередной поединок Дин.

А теперь перейдем к приятным известиям из казахстанского мира шахмат. На днях в греческом городе Родосе прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве планеты приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7–17 лет, в том числе и наши юные спортсмены, которые блеснули на данном турнире.

Сборная Казахстана по количеству наград (2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей) заняла первое место.

В категории G09, то есть среди игроков до 9 лет по классическим шахматам, чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партий по швейцарской системе. В решающей встрече Аланна была сильнее своей главной соперницы из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка.

Отметим, что Аланна за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому наша юная звездочка сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.

Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партий и опередила Зейнеп Чифтин (7,5 балла) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 балла) замкнула тройку призеров.

Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин, (U07, 7,5 балла), Айсултан Бисалиев (U09, 7 баллов), бронзовые награды – Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5), Эдгар Мамедов (U13, 7), Далия Диаскызы (G11, 6,5).

Второе общекомандное место по количеству медалей на первенстве планеты заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды), а на третьем месте – команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали).

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