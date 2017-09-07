​Александр МАШКЕВИЧ: Модернизируем производство, трансформируем мышление

Масштабной трансформацией бизнеса отреагировала на ухудшение мировой внешнеэкономичес­кой конъюнктуры последних лет горно-металлургическая Группа ERG. Экономические итоги этой работы, начатой еще в 2014 году, сегодня, что называется, налицо: в конце июня рейтинговое агентство Standard&Poors Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги ERG с «CCC+/C» до «B-/B», прогноз «стабильный». Вслед за ним агентство Moody’s также подняло корпоративный рейтинг Группы с Caa1 до B3, прогноз «стабильный». Разумеется, рейтинги главным образом отражают благополучную кредитную историю ERG, но и способность вовремя платить по счетам свидетельствует об экономической эффективности ее горнодобываю­щих и горно-металлургических дивизионов.

Каковы слагаемые подобной эффективности, оборачивающейся на деле миллиардами и миллиардами тенге, ежегодно вкладываемыми в жилье, объекты соцкультбыта, транспортную и инженерную инфраструктуру регионов пребывания Группы, – об этом в интервью с председателем совета менеджеров Eurasian Resources Group Александром Машкевичем.

– Александр Антонович, в республике широко известна практика ERG по заключению меморандумов о социально-экономическом партнерстве. Но чтобы «рука дающего не оскудевала», предприятиям Евразийской Группы приходится неустанно заботиться о повышении собственной рентабельности. И прежде всего о снижении себестоимости продукции. С этой целью в ERG два года назад была запущена корпоративная программа 10-процентного снижения себестоимости ферросплавов, окатышей и угля. Как бы Вы оценили масштабы проделанной работы?

– Экономическая отдача от программы по повышению эффективности производственных процессов и снижению себестоимости продукции под названием «Проект 10%» в 2016 году составила 68 миллионов долларов, а за первое полугодие 2017 года – уже 49 миллионов долларов. Основной эффект дал упор на инновационные решения. Так, в рамках программы работниками предприятий было инициировано 700 новаторских проектов, из них 400 уже в стадии отслеживания эффекта.

Это проекты, актуальность которых на протяжении трех истекших лет неоднократно подчеркивал Глава государства, – уменьшение выбросов промышленных отходов в окружающую среду, снижение логистических затрат, утилизации пыли с высоким содержанием вредных веществ, повышение степени автоматизации технологических процессов и так далее. Масштабы проектов различные – от разработки конструкций специальных приспособлений для карьерных самосвалов и технологии восстановления (а не полной замены) части механизмов до реконструкции целого железорудного карьера и внедрения энергоэффективных технологий. Стоит сказать, что лучшие из них были презентованы и отмечены на Первом форуме инноваторов ERG.

Возвращаясь к меморандумам, скажу, что Евразийская Группа разработала и реализует комплексную программу социальных инвестиций с акцентом прежде всего на развитие регионов присутствия Группы в рамках программы «Туған жер» – «Родные города». Родным для Группы является 31 населенный пункт, в том числе 6 моногородов и 20 поселков, станций, вахтовых поселений. То есть для этих населенных пунктов предприятия ERG являются градообразующими, люди связывают с ними не только собственную жизнь, но и жизнь своих детей и внуков, поэтому многие годы мы осуществляем социальные инвестиции в развитие регионов присутствия.

Это немалые деньги, и мы заинтересованы в том, чтобы они расходовались разумно и максимально эффективно. Под «эффективностью» понимается не только «репутационный эффект» для нас и наших парт­неров из местных органов власти, но долгосрочность и выгодность таких инвестиций, прежде всего для населения. Значит, выбирая между спонсированием помпезного городского праздника или необходимостью провести водопровод в одном из наших моногородов, мы выбираем второе.

А возвращаясь к Вашему вопросу о масштабах проделанной работы, я с гордостью могу сообщить, что положительные результаты деятельности предприятий Группы и стабилизация финансовой ситуа­ции позволили нам в нынешнем году повысить поэтапно начиная с 1 сентября заработную плату произ­водственному и административному персоналу на всех казах­станских предприятиях.

– В горно-металлургическом комплексе значительная часть всех производственных затрат приходится на энергоресурсы. И единственным способом их минимизации является повышение энергоэффективности производственных переделов, начиная от модернизации оборудования и заканчивая энергоаудитом. У ERG есть опыт того и другого. Насколько он оказался успешен в главном – в повышении конкурентоспособности Группы компаний?

– Энергоэффективность – одно из ключевых направлений деятельности Группы. Только за последние годы осуществлен ряд крупных проектов, таких как расширение газомазутной котельной РОК-2 Аксуского завода ферросплавов, реконструкция энергоблоков Аксуской электростанции. Начата реновация шестого цеха АксЗФ АО «ТНК «Казхром».

В 2013 году дивизион ферросплавов ERG стал первым в Казахстане горно-металлургическим бизнесом, сертифицированным по стандарту ISO 50001/EN 16001, международный стандарт для систем управления энергопотреблением.

По итогам минувшего года все предприятия Группы в Казахстане внедрили систему управления энергопотреблением ISO 50001 и удачно прошли сертификационные и надзорные аудиты.

В период с 2014 по 2016 год все основные подразделения Группы, работающие в Казахстане и зарегист­рированные в Государственном энергетическом регистре, прошли энергоаудит. Его результаты легли в основу разработки долгосрочной программы по управлению потреб­лением энергии и повышению эффективности ее использования на период до 2020 года.

Ожидается, что ее претворение в жизнь значительно уменьшит потребление энергии и топлива (электроэнергии – до 323 268,88 тыс. КВт/ч, тепла – до 98 629,34 Гкал, котельно-печного топлива (уголь, мазут, солярка и керосин) – до 27 644,21 тонны условного топлива, моторного горючего (бензин и солярка) – до 1 720,35 тыс. тонн).

– Еще одним трендом современной, успешно работающей горно-металлургической компании является углубленная переработка сырья. Известно, что примером подобного проекта применительно к Группе ERG считается АО «Шубарколь комир», где налажен выпуск спецкокса, а за счет коксового газа получают электроэнергию для нужд угольного разреза. Здесь же освоено производство активированного угля и сорбента. Каковы дальнейшие перспективы этой технологической инициативы, особенно – по сорбенту, и имеются ли проекты, связанные с глубокой переработкой сырья в других дивизионах Группы?

– Мы исполняем поручение Президента и Правительства Казах­стана по повышению потребительских качеств казахстанского угля. И параллельно ведем работу над созданием новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. В АО «Шубарколь комир» занимаются исследованиями по разработке технологии выпуска полифункциональных сорбентов из местных выветрелых углей.

В пересчете на органическую массу выветрелые угли Шубаркольского месторождения содержат до 91% гумусовых кислот, являющихся продуктами переработки древней органики. В свою очередь гумусовые кислоты подразделяются на гуминовые и фульвокислоты, причем если последние находят свое применение в аграрном секторе, то гуминовые продукты могут быть использованы при очистке промышленных стоков от тяжелых металлов.

Совместно со специальной экономической зоной «Парк информационных технологий» нами просчитываются варианты организации производства абсолютно новых видов продукции, в том числе порошка для 3D-принтеров.

Также в сотрудничестве с ­Назарбаев Университетом ведется работа по получению графенов и фуллеренов на подложке из жидкого галлия. Мы продвигаемся к созданию безотходного производства. Переработка техногенных отходов Группы позволит максимизировать извлечение с каждой добытой тонны руды.

В ERG создан научно-исследовательский инжиниринговый центр, который занимается проблемами доизвлечения полезных ископаемых в черной/цветной металлургии. Эта работа ведется с участием как Назарбаев Университета, так и MIT, университета Тель-Авива.

Осуществляется комплексный учет и анализ всех видов отходов, внедряются проекты по их переработке, а именно: отсадка и доизвлечение ферросплавов из шлаков, сухое обогащение углей, получение микросилики из золы ТЭС, извлечение кобальта из отвальных «хвостов».

Как пример, внедрение проекта по доизвлечению ферросплавов из шлаков, которые ранее складировались как отходы, позволит при инвестициях в объеме 8 миллионов долларов дать дополнительный ежегодный источник дохода до 100 миллионов долларов.

– Оптимизация современного производства уже не мыслится вне рамок hi-tech. Насколько цифровизация технологических процессов способствует экономической транспарентности ERG и в чем заключаются корпоративные итоги Индустриализации 4.0?

– Как известно, Четвертая промышленная революция в первую очередь предполагает массовое внедрение киберфизических сис­тем, то есть интеграцию вычислительных ресурсов в производственные процессы, где все датчики, оборудование и информационные базы объединены в одном мощном центре обработки данных.

В ERG достаточно успешно внед­ряется подобная IT-инфраструктура, состоящая из более 13 тысяч компьютеров, 88 тысяч датчиков, 237 автоматизированных систем управления технологическими процессами. Нами начата интеграция всех информационных потоков на базе SAP с последующим построе­нием центра дистанционного управления и контроля.

На всех горнодобывающих предприятиях Евразийской Группы внедрены геоинформационные системы. Они позволяют в режиме реального времени моделировать месторождения в 3D-формате, планировать отработку, искать альтернативы и определять оптимальный вариант горных работ в перспективе.

А для оценки положения дел на карьерах и оперативного мониторинга соблюдения требований промышленной безопасности используются дроны. Группа ERG уже вложила в новую киберсистему 250 миллионов долларов и в дальнейшем намерена планомерно увеличивать инвестиции в эту сферу.

Передовые технологии требуют абсолютно нового уровня подготовки персонала. В связи с этим мы отправили на наши предприятия десант из 250 высококлассных специалистов в области IT и автоматизации производства. Они уже переобучили 8 тысяч работников. Кроме того, для повышения квалификации сотрудников открыта Академия ERG, основная цель которой – повысить профессиональные и личностные компетенции каждого из 60 с лишним тысяч работников нашей Группы.

Только этим летом в академии прошли обучение 6,5 тысячи наших рабочих. Они, кстати, посетили ­ЭКСПО-2017, где смогли ознакомиться с новыми технологиями, применимыми и в подразделениях ERG.

– Помимо цифровых новаций, Группа, о чем уже неоднократно сообщалось, реализует и ряд инновационных инициатив – вывод на проектную мощность цеха № 4 на Актюбинском заводе ферросплавов, реновацию цеха № 6 в Аксу… Их место в корпоративной стратегии повышения экономической эффективности?

– Конечно же, место центральное. АО «ТНК «Казхром» – одно из крупнейших подразделений ERG и крупнейшее предприятие подобного рода в Казахстане. За счет передовых технологий и элементов автоматизации мы рассчитываем здесь увеличить производительность труда на 20–30%.

Работая в сложнейших горно-геологических условиях, нигде в мире больше не встречающихся на хромовых месторождениях, шахтеры Донского ГОКа просто обязаны использовать наиболее передовые методы горнорудной добычи. Внедряются новые технологии и современная техника для добычи хромового сырья и горнопроходческих работ.

Отработана и успешно используется новая высокопроизводительная технология проходки горизонта – 480 метров, уникальность которой заключается в адаптации современных инновационных методов к местным условиям. В Актобе запущен, как вы уже упомянули, цех № 4, а де-факто – новый современный ферросплавный завод. Сейчас выводим его на полную мощность. Но этим проектом в ферросплавном дивизионе Группы не ограничились. В текущем году стартовала реновация шестого цеха на Аксуском заводе, которая позволит более чем на треть (на 35%) повысить производительность плавильных агрегатов, сократив при этом за счет подогрева шихты ферросплавным газом расход электроэнергии на 25%.

В настоящее время применение феррогаза в металлургических процессах на АксЗФ составляет более 50%, и в среднесрочной перспективе заводчане намерены использовать его также для выработки тепловой энергии. Полученный опыт затем будет использован при реновации других цехов предприятия.

Существенной модернизации подвергаются цеха по переработке шлаков на обоих ферросплавных заводах Группы. Так, на АксЗФ внед­ряется новое высокоэффективное оборудование крупнокусковой отсадки, что вдвое повысит производительность и даст возможность начать переработку ранее накопленных шлаков с выделением из них металла и получением шлакового щебня.

Впервые в мировой хромовой отрасли на Актюбинском заводе ферросплавов внедряется производство брикетов методом жесткой экструзии. Данная технология, разработанная специалистами компании «Казхром», вернет в металлургический передел все образующиеся пылевидные хромсодержащие материалы.

Запуск агрегата производительностью 80 тысяч тонн брикетов в год знаменует собой рождение целого комплекса технологий по переработке тонкодисперсных отходов.

– Изменившаяся мировая конъюнктура побуждает изучать и осваивать новые рынки сбыта. Если до недавнего времени основным потребителем продукции ERG был Китай, то в связи с падением спроса на сталь пришлось искать новых потребителей. Точнее, возвращать старых. Имеется в виду Магнитогорский металлургичес­кий комбинат, контракт с которым заключило ССГПО. Нельзя ли подробнее об этой сделке? Известно, что ей предшествовала большая работа, проделанная в плане повышения качества окатышей…

– Осуществление программы модернизации во многом и привело к заключению новых и возобновлению приостановленных контрактов. Причем успехи в части повышения качества и, как следствие, конкурентоспособности железорудной продукции позволили АО «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение» завоевать звание «Лучший поставщик». Так казахстанскую компанию оценил ее российский партнер – Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), подводя итоги работы за минувший год.

Согласно условиям нового конт­ракта, начавшего действовать в текущем году, ССГПО в течение ближайших трех лет должно поставить на ММК более 30 миллио­нов тонн железорудного сырья, включая окатыши и концентрат. Годовой объем производства объединения на сегодня – более 10 миллио­нов тонн. По признанию сторон, этот договор стал крупнейшим в отрасли за последние годы. И тут видятся серьезные возможности для дальнейшего наращивания производства.

Вся эта огромная и кропотливая работа по претворению в жизнь идей трансформации позволила в довольно сжатые сроки оптимизировать десятки процессов, повысить эффективность отдачи каждого отдельно взятого сотрудника ERG. Потому и появилась возможность выплатить миноритариям дивиденды по итогам 2016 года и за первое полугодие 2017-го.

– Кстати, модернизация и транс­формация сегодня происходят не только в экономике и производстве. Как известно, Главой государства поставлена более широкая, общенациональная задача по модернизации сознания. Наверное, она касается каждого трудового коллектива?

– Мы живем в удивительное время. Время Четвертой промышленной революции. Мы даже представить себе не можем, насколько в ближайшие годы изменится мир! Я очень рад, что мы живем в Казах­стане – стране, где Президентом поставлены задачи принципиально нового, более высокого уровня по модернизации не только заводов и фабрик или достижению самого современного уровня информатизации, но и по модернизации общественного сознания.

Поражаюсь дальновидности Елбасы,­ который увидел самый важный тренд и вызов одновременно – необходимость трансформации сознания казахстанцев. Если мы хотим стать нацией успешных, конкурентных, прогрессивных и самодостаточных людей, то должны сообща изменить к лучшему наше сознание, открыть его для новых знаний и инноваций. Эту же задачу мы в ERG ставим перед каждым нашим работником. И я очень верю и надеюсь, что именно Евразийская Группа будет идти во главе модернизации!