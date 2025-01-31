Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 18 голов

Фото: nhl.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:5 (ОТ).

На 54-й минуте форвард столичной команды Александр Овечкин сократил отставание в счете (3:4), реализовав большинство.

Спустя минуту Дилан Строум с передачи всё того же российского хоккеиста сравнял счет - 4:4 и перевел игру в овертайм, однако хозяева площадки вырвали победу усилиями защитника Тома Шабо - 5:4.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру 39-летний российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1 587 очков.