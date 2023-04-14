Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетит Улытаускую область с рабочей поездкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства проинспектирует работу Жезказганской ТЭЦ и других коммунальных объектов, ознакомится с развитием транспортно-логистического потенциала региона, а также с деятельностью ряда промышленных предприятий и социальных учреждений.

Кроме того, премьер-министру будут презентованы генеральный план развития и проект детальной планировки города Жезказгана.