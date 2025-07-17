Год рабочих профессий: как государство и бизнес создают среду для молодых кадров

Год Рабочих Профессий
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В рамках рабочей поездки в Костанайскую область заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев ознакомился с социальными инициативами бизнеса, в том числе с проектом Allur Campus – жилым комплексом, создаваемым казахстанской автомобильной компанией Allur для студентов и молодых специалистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: Allur

Allur Campus - это девятиэтажное кирпичное здание площадью более 13,5 тысячи квадратных метров, рассчитанное на проживание 300 человек. Внутри предусмотрены: 71 семейная комната, 60 студенческих комнат, а также 20 помещений для временного размещения гостей. Все жилые блоки оснащены индивидуальными кухнями, санузлами и зонами отдыха. Дополнительно в кампусе будут работать медицинский пункт, библиотека, компьютерный класс, тренажёрный зал и прачечная.

Как сообщается, строительство объекта стартовало в 2023 году, ввод в эксплуатацию намечен на август 2025 года. На сегодняшний день объём инвестиций в проект превысил 2,1 миллиарда тенге, и он полностью финансируется за счёт компании Allur.

В компании отмечают, что Allur Campus станет важной частью инфраструктуры региона, обеспечивая комфортные условия для жизни, обучения и развития молодых кадров. Он дополняет промышленный кластер Костаная, где размещены производства автокомпонентов и техника, создавая для сотрудников не только рабочие места, но и качественную среду для жизни.

"Подобные проекты - это мощный социальный импульс, который создаёт новую модель жизни рядом с индустриальными объектами. В Год рабочих профессий, объявленный Президентом, такие инициативы приобретают особое значение. Мы не можем говорить о конкурентоспособной экономике без квалифицированных и мотивированных специалистов. И создание таких объектов формирует достойную, современную и привлекательную среду для молодежи, которая выбирает путь профессионального труда", - подчеркнул вице-премьер Ермек Кошербаев.

В дальнейшем проект будет расширен. Во втором этапе предусмотрено строительство детского сада на 260 мест, а также развитие спортивной инфраструктуры, включающей футбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки, зоны workout и площадки для настольного тенниса.

Социальные проекты такого масштаба свидетельствуют о новом подходе к развитию регионов, когда крупный бизнес инвестирует не только в производственные мощности, но и в качество жизни своих сотрудников и будущих специалистов.

#жилье #студенты #Костанайская область #Год рабочих профессий #Ермек Кошербаев #Allur

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